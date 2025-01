EA Sports ha annunciato l’aggiunta della UEFA Women’s Champions League (UWCL) e della National Women’s Soccer League (NWSL) al al roster di FIFA 23.

La National Women’s Soccer League sta per arrivare in FIFA 23. Electronic Arts ha annunciato lunedì 06 marzo che tutte le 12 squadre della NWSL saranno disponibili per il gioco a partire dal 15 marzo, grazie a una partnership di licenza che la società ha recentemente firmato con la lega e la NWSL Players Association. Le 12 squadre della NWSL, e tutte le atlete che giocano nelle loro squadre, faranno parte del franchise anche in futuro, quando il gioco cambierà nome in EA Sports FC nel corso dell’anno.

FIFA 23 è stato lanciato con tutte le 24 squadre della Women’s Super League e della Division 1 nel Regno Unito e in Francia. Il gioco ha segnato anche la prima volta in cui EA ha messo in copertina una giocatrice, con Sam Kerr del Chelsea che è apparsa sulla Ulitmate Edition. In definitiva, la serie ha fatto molta strada da FIFA 16, quando EA ha aggiunto per la prima volta delle giocatrici professioniste.

Il 15 marzo, tutte le 12 squadre della NWSL saranno disponibili nelle modalità di gioco Kick-Off di FIFA 23. Saranno inoltre disponibili nella modalità Torneo, nelle Stagioni online e nelle Amichevoli. Se entrambe le squadre appartengono alla NWSL, secondo EA i giocatori potranno assistere a un’esperienza di trasmissione “autentica” della partita. Inoltre, la società sta aggiungendo la possibilità di giocare la UEFA Women’s Champions League (UWCL) nelle modalità Calcio d’inizio e Torneo. EA aggiungerà anche quattro nuovi club europei, tra cui Juventus e Real Madrid, per completare l’esperienza UWCL.

“Le atlete che chiamano la NWSL casa sono tra le migliori al mondo e siamo entusiasti dell’opportunità di mostrare ulteriormente il loro talento attraverso questa esperienza di gioco unica”, ha dichiarato Jessica Berman, commissario della NWSL. “Non vediamo l’ora che i fan inizino a giocare e non vediamo l’ora di continuare questa celebrazione delle giocatrici e della lega quando daremo il via alla nostra undicesima stagione il 25 marzo”.

Ricordiamo ai nostri lettori che il gioco FIFA 23 è disponibile su console PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC.