Il servizio online Battle.net di Blizzard ha subito un attacco DDoS che ha reso difficile l’accesso a Diablo 4 e altri giochi. Il problema è stato risolto, ma le conseguenze sono tutt’altro che trascurabili.

Domenica 25 giugno, gli appassionati di videogiochi di tutto il mondo hanno dovuto fare i conti con un imprevisto fastidioso. Battle.net, il servizio online di Blizzard Entertainment, è stato oggetto di un apparente attacco DDoS che ha compromesso l’accesso a popolari titoli come Diablo 4 e World of Warcraft. Il risultato? Milioni di giocatori impossibilitati a entrare nelle loro avventure digitali preferite.

L’attacco ha avuto inizio nelle ore pomeridiane di domenica. Gli effetti si sono fatti sentire immediatamente, con molti utenti che hanno riscontrato difficoltà o impossibilità a collegarsi ai giochi. “Continuiamo a monitorare attivamente un attacco DDoS in corso che sta influenzando la latenza/connessione ai nostri giochi”, ha dichiarato l’account dell’assistenza clienti di Blizzard su Twitter alle 16:24, dopo aver inizialmente riferito di indagini su un problema di autenticazione.

Alle 18:30, la situazione non era ancora risolta. “Attualmente stiamo subendo un attacco DDoS, che potrebbe causare un’elevata latenza e disconnessioni per alcuni giocatori”, si leggeva in una notifica che appariva quando si avviava Battle.net su PC. “Stiamo lavorando attivamente per mitigare questo problema”. Molti giocatori, nel tentativo di accedere a Diablo 4, sono stati in grado di giocare brevemente prima di essere disconnessi. Alcuni utenti di Reddit, invece, hanno riferito di non essere stati in grado di accedere al gioco per almeno 10-12 ore.

Questa situazione ha riportato alla luce le richieste di molti giocatori che chiedono a Blizzard di implementare una modalità offline per Diablo IV, in modo da evitare problemi simili in futuro.

Fortunatamente, il problema è stato risolto. A partire dalle 19:18, Blizzard ha dichiarato che gli attacchi DDoS subiti nel pomeriggio sono terminati. Se ancora non riuscite a connettervi, la società consiglia di seguire i consigli per la risoluzione dei problemi sul suo sito web.

Questo incidente sottolinea l’importanza della sicurezza nel settore dei giochi online. Un attacco DDoS può causare gravi disagi e interruzioni per milioni di giocatori in tutto il mondo. È fondamentale che le aziende di giochi continuino a investire nella protezione delle loro infrastrutture di rete e nel miglioramento della loro capacità di risposta a tali attacchi.

Per quanto riguarda i giocatori, questo episodio rappresenta un monito sulla fragilità dei sistemi online e sulla necessità di esplorare soluzioni alternative, come le modalità offline, per garantire un accesso ininterrotto ai propri giochi preferiti. Gli appassionati di Diablo IV, World of Warcraft e altri titoli Blizzard sperano sicuramente che le lezioni apprese da questo attacco DDoS conducano a miglioramenti significativi nell’esperienza di gioco offerta da Battle.net.