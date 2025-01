Il conto corrente online non è altro che un comodo strumento essenziale per gestire il proprio denaro in tutta utilità e sicurezza; attraverso il servizio home banking è possibile organizzare e monitorare in tempo reale entrate ed uscite, effettuare alcune operazioni e molto altro senza la necessità di recarsi nella propria filiale.

Negli ultimi anni, vediamo come le fintech hanno rivoluzionato il modo di gestire il nostro patrimonio puntando a migliorare i servizi finanziari tramite l’utilizzo di strumenti digitali, grazie al quale è possibile aprire un conto corrente online in pochi minuti, canone gratuito (dipende dal conto), conto online h24, effettuare operazioni bancarie da remoto valendosi di un computer, smartphone o tablet.

Qualsiasi banca offre tre tipi di conti: carta di debito, carta prepagata e carta di credito. Prima di proseguire con il nostro articolo, vediamo più dettagliatamente cosa significano.

Carta di debito

Le carte di debito (o bancomat) vengono emesse dalla propria banca che possono essere utilizzati da privati e PMI (piccolo e media imprese) con il quale permette di effettuare pagamenti sia online che in negozi. La spesa viene effettuata con la formula pay now, ossia che l’importo speso viene addebitato immediatamente sul conto corrente o conto deposito.

Carta prepagata

Le più comuni e utilizzate sono le carte prepagate adatte ai giovani che non hanno compiuto la maggiore età. Adesso, anche le carte prepagate di nuova generazione hanno un numero IBAN associato che permette di effettuare alcune operazioni limitate di un conto corrente. Oltre che per effettuare i pagamenti, è possibile ricevere/inviare bonifici o accreditare lo stipendio.

Carta di credito

Come per le carte di debito, anche le carte di credito sono uno strumento elettronico di pagamento collegato al proprio conto corrente. È un conto più “Premium” rispetto alla carta di debito, perché oltre a pagare un canone molto più elevato, si può spendere importi maggiori rispetto alla somma di denaro presente sul conto, permettendo di fare acquisti anche quando non si dispone del denaro sul conto.

La spesa viene effettuata con la formula pay later, ovvero l’importo speso non viene addebitato subito, ma entro i 30 giorni dalla transazione.

Tornando al nostro articolo, scopriamo qual è il miglior conto corrente online per le nostre esigenze di tutti i giorni.

Illimity Bank è una fintech giovane fondata nel 2018 a Milano, è una banca completamente smart dove prevede un conto corrente online a zero spese gestibile attraverso applicazione mobile e piattaforma web. Ideata per le famiglie, privati e imprese, questo conto offre due piani: conto Smart che è completamente gratuito e il conto Plus dove prevede un canone di 8,50 euro al mese. Illimity è una banca online che offre un conto corrente a zero costi, garantendo al cliente diverse opportunità e vantaggi gratuiti per pagare o acquistare in tranquillità. Oltre al rilascio della carta di debito internazionale o credito a circuito Mastercard, è possibile prelevare gratuitamente tre volte al mese per importi pari o superiori a 100,00 euro, pagare qualsiasi bollettino e MAV, accreditare pensioni o stipendi, bonifici SEPA e istantanei e molto altro. Il piano Smart offre un conto deposito gratuito con tassi di interesse fino al 4% per 60 mesi.

La più amata dai giovani è HYPE, una fintech nata dalla costola di Banca Sella nel lontano 2015 a Biella (in Piemonte) controllata al 100% da Fabrick Gruppo Sella. È un vero conto corrente smart con circuito Mastercard dove offre tre Piani: Start con canone gratuito, Next canone a 2,90€/al mese e Premium canone a 9,90€/al mese. Ha stretto una collaborazione con Illimity Bank nel 2021, Gimme5 e Bitpanda.

Fineco Bank è una banca fondata nel 1999 a Milano dove offre servizi di banking, credit, trading e investimento. Nominata da Forbes come miglior banca in Italia, è possibile prelevare anche senza carta negli ATM UniCredit fino a 3.000 euro, versamento contanti e assegni, pagamento bollettini, MAV, F24, RAV, ricariche telefoniche, trasferimento automatico di fondi e molto altro. Per i giovani fino ai 30 anni il conto è gratuito, altrimenti si prevede un canone mensile di 6,95 euro (83,40 annuo) gratuito per i primi 12 mesi che è possibile azzerarlo.

Mediolanum SelfyConto è un conto corrente di Banca Mediolanum a zero spese fino al compimento dei 30 anni. Carta con circuito Maestro è stata realizzata con plastica riciclata per oltre l’80% dove offre la possibilità di effettuare bonifici SEPA completamente gratuiti, prelievi gratuiti in tutti gli sportelli ATM in Italia e nei Paesi dell’Unione europea. Il canone è gratuito per i primi 12 mesi (o fino a 30 anni) e successivamente avrà un costo annuale di 45 euro.

Banca Sella fondata nel 1886 a Biella offre i primi tre mesi gratuiti per i clienti che decidono di aprire un conto corrente online e non in filiale, successivamente prevede un canone mensile di 1,50 euro (18€/anno) per il conto start mentre il conto premium prevede un canone mensile di 5 euro (60€/anno).

Revolut è un vero e proprio conto bancario utilizzato soprattutto per coloro che viaggiano e operano molto in valuta estera (anche in modi personali). È una società di tecnologia finanziaria britannica che offre servizi bancari, tra cui una carta di debito prepagata. Consente di utilizzare 29 valute internazionali senza che sia dovuta commissione. Si presenta in tre versioni: standard, smart, premium e metal.

Flowe, fintech del gruppo Banca Mediolanum è una società Benefit fondata nel 2020 dove offre i medesimi servizi di una banca tradizionale. È un conto smart completamente gratuito dove prevede una carta di debito virtuale con circuito Mastercard o richiedere una carta di debito completamente in legno. Ogni volta che si raggiungono 100 pagamenti viene piantato un albero.

BuddyBank è una fintech nata nel 2016 ed è disponibile per i dispositivi iOS e Android, è un conto corrente smart a canone zero controllato dalla banca Unicredit, dove offre diverse opportunità e vantaggi gratuiti per pagamenti o acquisti. Nel conto base non mancano le classiche operazioni bancarie e la possibilità di chattare h24 con l’assistenza, mentre per i clienti premium include il supporto di un Lifestyle Concierge con assistenza disponibile h24/7 (7 giorni su 7), anche per servizi extra bancari come la prenotazione di biglietti o ristoranti.

Tinaba (this is not a bank) è una fintech tutta italiana nata nel 2015, è un conto smart completamente gratuito dove prevede una carta prepagata con IBAN e circuito Mastercard. Grazie all’introduzione di diverse opzioni di pagamento, darà la possibilità di trasferire il proprio denaro in P2P (Peer-to-peer), P2B (pagamenti digitali) e per i micropagamenti, senza costi di transazione, permettendo di gestire, inviare/ricevere e condividere denaro in modalità trasparente, semplice ed istantanea.