OPPO ha appena rilasciato la roadmap di ColorOS 13. Nella prima metà del 2023, molti degli smartphone del brand riceveranno l’ultima versione dell’overlay basato su Android 13. Ecco l’elenco completo dei dispositivi idonei.

Nel dicembre 2022, OPPO ha annunciato che avrebbe aggiornato i suoi prossimi smartphone di fascia alta per quattro anni. In altre parole, i dispositivi più recenti avranno diritto a quattro aggiornamenti per l’overlay ColorOS, mentre le patch di sicurezza saranno fornite per 5 anni.

E sebbene questa nuova politica si applichi solo ai dispositivi più recenti, il brand non intende abbandonare i modelli più vecchi, anzi. Infatti, OPPO ha appena pubblicato la tabella di marcia per la distribuzione di ColorOS 13 venerdì 6 gennaio 2023.

Pertanto, molti smartphone del produttore riceveranno l’ultima versione dell’overlay basato su Android 13 nella prima metà del 2023. L’elenco comprende i modelli OPPO Reno 8, Reno 6 e Reno 5, solo per citarne alcuni. OPPO afferma che si tratta di una tempistica approssimativa e che potrebbe cambiare a seconda del dispositivo, del Paese e degli operatori.

Elenco degli smartphone che riceveranno ColorOS nel 2023

Inoltre, il produttore prevede di distribuire la versione beta di ColorOS 13 a una manciata di altri smartphone. Aggiunge che questo lancio sarà limitato ad alcuni mercati. Ma senza ulteriori indugi, diamo un’occhiata all’elenco degli smartphone interessati e alla data in cui dovrebbero ricevere l’aggiornamento:

DISTRIBUZIONE BETA

Da febbraio 2023:

Oppo Reno 5F

Oppo F19Pro

Da marzo 2023:

Oppo Reno 6

Oppo Reno 5

Oppo Reno 5 Edizione Marvel

Oppo A55

Oppo A53s 5G

DISTRIBUZIONE DELLA VERSIONE STABILE

In corso:

Find X5 Pro

Find X5

Find X5 Lite

Find X3 Pro

Find X3 Neo 5G

Find X3 Lite G

Reno8 Pro 5G

Reno8 5G

Reno7 Pro 5G

Reno7 5G

Reno7

Reno7 Z 5G

Reno6 Pro 5G

Reno6 5G

Reno6 Z 5G

Reno5 Pro

Reno5 5G

Reno5 Z 5G

F21 Pro 5G

F21 Pro

F19 Pro+

K10 5G

K10

A96

A77 5G

A76

A74 5G

Dal 13 gennaio 2023:

Oppo Find X2 Pro (India e Indonesia)

Oppo Find X2 Pro Automobili Lamborghini (India e Indonesia)

Oppo Find X2 (India e Indonesia)

Oppo Reno 8 (Indonesia)

Oppo F21 Pro (India)

Da qualche settimana le indiscrezioni sull’OPPO Find X6 Pro stanno facendo il giro del web. Recentemente sono trapelate in rete le specifiche fotografiche del Find X6 Pro, che promette grandi prestazioni con tre sensori da 50 MP.