Bose, in collaborazione con il brand di moda Kith, ha presentato gli auricolari Ultra Open, caratterizzati da un design a clip.

Bose ha presentato gli auricolari Ultra Open in collaborazione con il brand di moda e lifestyle Kith. La notizia che Bose stesse lavorando ad un nuovo paio di auricolari era emersa ad inizio mese, ma non vi erano notizie ufficiali e anche i dettagli a disposizione non erano molti. Questo debutto ha probabilmente sorpreso molti. Gli auricolari e la custodia non presentano il logo Bose ma riportano il logo Kith, creato con l’iconico font Bose.

Questa partnership unisce il mondo della moda e quello della musica e rappresenta anche un cambiamento rispetto ai consueti lanci di prodotti. Gli auricolari “Kith per Bose Ultra Open Earbuds” hanno un prezzo di 300 dollari e saranno disponibili in edizione limitata a partire dal 22 gennaio sul negozio online di Kith e in alcuni negozi fisici.

Bose non ha rilasciato molti dettagli tecnici riguardo gli auricolari, che si distinguono per il loro design a clip che consente agli utenti di fissarli alle orecchie, apparendo quasi più come un accessorio che un dispositivo audio. Questo design ricorda gli auricolari FreeClip di Huawei, sebbene questi appaiano più eleganti.

Nonostante la mancanza di dettagli tecnici, si parla di un giunto flessibile per un facile utilizzo e di un’autonomia fino a sette ore e mezza; inoltre gli auricolari sono dotati della tecnologia Immersive Audio di Bose per un suono spaziale.

Questa nuova partnership dimostra come Bose rimanga impegnata a esplorare il potenziale di mercato delle cuffie open-ear, adottato un approccio progettuale e di marketing diverso con le Ultra Open.

Bose ha introdotto alla fine dello scorso anno tre nuovi prodotti, le cuffie QuietComfort Ultra, gli auricolari QuietComfort Ultra e le cuffie QuietComfort, tutti caratterizzati da specifiche premium e con un prezzo di vendita al lancio superiore ai 300 euro.