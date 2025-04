ASUS rivela la data di lancio del tanto atteso smartphone Zenfone 10, promettendo miglioramenti rivoluzionari e innovazioni tecniche nel mercato degli smartphone nel 2023.

Dopo mesi di speculazioni e anticipazioni, Asus ha confermato ufficialmente la data di lancio del tanto atteso smartphone Zenfone 10. Il brand ha annunciato attraverso il proprio profilo Twitter che il nuovo modello debutterà a livello globale il 29 giugno alle ore 15:00 italiane. Il lancio sarà trasmesso in diretta streaming su YouTube, consentendo agli appassionati di tecnologia di tutto il mondo di assistere in tempo reale alla presentazione del dispositivo.

L’Asus Zenfone 10 seguirà il popolare Zenfone 9 dello scorso anno, ma promette una serie di miglioramenti e innovazioni tecniche che lo posizioneranno come uno dei principali contendenti nel mercato degli smartphone nel 2023.

Per costruire l’attesa e fornire un’anteprima delle sue caratteristiche, ASUS ha lanciato una pagina web dedicata allo Zenfone 10. Le prime specifiche rivelate indicano che lo smartphone avrà un design compatto con un display da 5,9 pollici. Il display, contraddistinto da un punch-hole nell’angolo in alto a sinistra, accentua ulteriormente la sua caratteristica di compattezza.

Una delle specifiche più notevoli dell’Asus Zenfone 10 è l’integrazione di uno stabilizzatore gimbal a 6 assi, che promette riprese video senza vibrazioni, portando le performance della fotocamera dello smartphone a un nuovo livello. Asus ha inoltre confermato che lo Zenfone 10 sarà alimentato dal potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e supporterà la ricarica wireless, caratteristiche che lo renderanno un vero e proprio gioiello tecnologico.

Nonostante la pagina web dedicata non fornisca ulteriori dettagli, sono trapelate informazioni extra dal mondo del web. Secondo Geekbench, il dispositivo sarà dotato di un massimo di 16 GB di RAM, un display AMOLED con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, e una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida a 67W. Questi dettagli, se confermati, combinati con il suo prezzo di partenza di 749 dollari per la variante base da 16 GB + 256 GB, posizioneranno senza dubbio l’ASUS Zenfone 10 tra i top di gamma del mercato.

L’anticipazione cresce mentre gli appassionati di tecnologia di tutto il mondo attendono con ansia la fine del mese per scoprire tutti i dettagli ufficiali dello Zenfone 10. Sulla base delle informazioni disponibili, sembra che Asus stia preparando uno smartphone di alta qualità che potrebbe ribaltare il settore e riaffermare la sua posizione come leader dell’innovazione tecnologica.