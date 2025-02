Apple Vision Pro, il recente visore per la realtà mista di Apple, offre un’esperienza unica che fonde realtà virtuale e aumentata. Tuttavia, recenti aggiornamenti hanno rivelato limitazioni nella funzionalità AirPlay, con una riduzione della qualità della trasmissione video a 720p.

Apple ha recentemente annunciato il lancio del suo innovativo visore per la realtà mista, il Vision Pro, che promette di innovare il modo in cui interagiamo con il mondo digitale. Questo visore unisce realtà virtuale e aumentata, permettendo agli utenti di accedere a un’ampia varietà di applicazioni, giochi, video ed esperienze immersive in un ambiente spaziale. Tuttavia, un recente aggiornamento sul sito ufficiale di Apple ha portato alla luce alcune limitazioni riguardanti la funzionalità AirPlay del dispositivo.

Inizialmente, si prevedeva che Apple Vision Pro avrebbe offerto la possibilità di mostrare lo schermo del visore su un televisore o un monitor esterno tramite AirPlay, il protocollo di trasmissione wireless di Apple. Questa caratteristica avrebbe consentito agli utenti di condividere ciò che stanno vedendo con altre persone o di godere di uno schermo più grande per visualizzare il contenuto. Tuttavia, un cambiamento significativo è stato osservato nella scheda tecnica del prodotto sul sito ufficiale di Apple.

Originariamente, il sito indicava che il mirroring dello schermo tramite AirPlay supportava la risoluzione FullHD (1080p). Sorprendentemente, questa informazione è stata modificata il 19 gennaio, lo stesso giorno in cui l’indossabile è stato messo in preordine negli Stati Uniti. Attualmente, Apple specifica che la qualità della trasmissione video è limitata a 720p per qualsiasi dispositivo compatibile con AirPlay, inclusi iPhone, iPad, Mac, Apple TV (seconda generazione o successiva) o smart TV con AirPlay. Questo cambiamento potrebbe avere un impatto negativo sull’esperienza dell’utente, riducendo la qualità visiva del contenuto trasmesso.

Finora, Apple non ha fornito giustificazioni per questo improvviso cambiamento nelle specifiche del Vision Pro. Per quanto riguarda il prezzo, l’Apple Vision Pro parte da 3.499 dollari per la versione con 256 GB di memoria, con varianti da 512 GB e 1 TB disponibili a 3.699 dollari e 3.899 dollari rispettivamente.

È importante sottolineare che, attualmente, l’Apple Vision Pro è disponibile solo negli Stati Uniti. Inoltre, i clienti interessati devono recarsi in un negozio Apple per prendere le misure e consultare un optometrista per la regolazione delle lenti correttive. Questo processo personalizzato assicura che il dispositivo sia ottimizzato per le esigenze visive di ogni utente.