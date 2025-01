Apple Vision Pro 2 potrebbe essere prodotto in serie nel 2027, ma Ming-Chi Kuo dubita del lancio della versione economica a causa del suo costo elevato.

A meno di un anno dal lancio previsto dell’Apple Vision Pro, le attese sono alte, ma forse non così quanto il suo prezzo. Annunciato a 3.499 dollari, è chiaro che questo dispositivo per la realtà mista non mira al grande pubblico. Ma mentre molti vedono in un prezzo più abbordabile la chiave per sbloccare un vasto mercato, non tutti gli analisti sono d’accordo.

Ming-Chi Kuo, un nome rispettato nel campo delle previsioni di prodotti tech, ha recentemente fornito la sua visione sull’argomento. A differenza delle stime iniziali, che si aspettavano spedizioni nell’ordine del milione di unità per il 2024, Kuo ha una prospettiva più cauta: solo 600.000 unità. Una differenza non da poco, considerando il ruolo chiave che la velocità di distribuzione gioca nel posizionamento di un prodotto sul mercato.

La strategia di Apple per la distribuzione dell’Apple Vision Pro potrebbe rappresentare un ulteriore ostacolo. La decisione di rendere il dispositivo disponibile solo su appuntamento e di lanciarlo inizialmente negli Stati Uniti potrebbe rallentare la sua diffusione globale. In un mercato in cui la rapidità è spesso sinonimo di successo, questa scelta potrebbe rivelarsi rischiosa.

Ecco quindi che emerge l’idea di una versione economica dell’Apple Vision Pro. Un prodotto più abbordabile, in grado di attrarre un pubblico più ampio. Tuttavia, Kuo svela una potenziale bomba: Apple potrebbe aver eliminato questo prodotto dal piano di lancio del 2025. A meno, ovviamente, che non riesca a ridurre significativamente il prezzo del suo modello di punta.

Il panorama si complica ulteriormente quando si parla del successore dell’Apple Vision Pro. Kuo suggerisce che potrebbero trascorrere anni prima che il mercato possa mettere le mani sull’Apple Vision Pro 2. La sua previsione? Una produzione di serie solo a partire dal 2027, con l’attuale modello che non vedrà aggiornamenti hardware significativi nel frattempo.

Ma non tutto è cupo e tenebroso nel mondo delle previsioni di Kuo. L’analista rimane convinto che, nonostante le sfide e le incertezze, l’Apple Vision Pro offrirà un’esperienza d’uso senza pari nella sua categoria. E se Apple dovesse risolvere l’annoso problema del prezzo, potrebbe esserci ancora spazio per ottimismo e, forse, per una revisione delle previsioni.