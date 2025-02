L’agenzia per la tutela e difesa dei consumatori brasialiana (Procon di Florianopolis), ha multato Apple per 8 milioni di reais (circa 1,6 milioni di dollari) per non aver venduto iPhone con caricabatterie. Non è la prima volta che Apple viene segnalata dalle agenzie di tutela dei consumatori per lo stesso motivo in Brasile.

Secondo il Procon di Florianópolis, il gigante tecnologico di Cupertino è stata avvisata più volte nel corso del 2022 dall’ente per chiarire e fornire il numero di dispositivi venduti dal novembre 2020, ma Apple non ha soddisfatto le richieste.

Apple ha affermato che non è possibile dettagliare il numero esatto di merci vendute nella regione e ha anche sottolineato che la rimozione dei caricabatterie è dovuta a una politica internazionale adottata dall’azienda che cerca di “beneficiare dell’ambiente”.

L’azienda ha inoltre dichiarato che non ci sono stati danni per i consumatori, né per vendite errate né per abusi. Procon ha anche chiesto ad Apple di includere un adattatore con i nuovi modelli di iPhone venduti online o nei negozi partner (fisici) nella regione.

Le dichiarazioni di Apple sono state respinte, che ha sottolineato come l’azione sia illegale in base alle note tecniche del Segretariato nazionale dei consumatori (Senacon) e ai decreti nazionali.

"Attualmente, le maggiori aziende del settore della telefonia mobile in Brasile vendono i loro prodotti in frazioni, costringendo i consumatori ad acquistare, separatamente, un articolo che è indispensabile per il regolare funzionamento dello stesso in considerazione dell'uso e della consuetudine dei consumatori, con il pretesto della sostenibilità, senza dimostrare l'avvenuta riduzione dei rifiuti elettronici. L'aumento stimato delle entrate delle aziende che risparmiano non fornendole è di oltre 6 miliardi di dollari, a livello globale", ha commentato il direttore di Procon a Florianopolis, Alexandre Farias Luz.

Credi che il caricabatterie debba essere spedito nella scatola dello smartphone? Raccontacelo nei commenti!