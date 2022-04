Apple Maps, l’app di geolocalizzazione nativa di iPhone, sta ottenendo l’integrazione con “Safety Cloud”, uno strumento di analisi del traffico in tempo reale di HAAS Alert. La funzione è stata annunciata dalla stessa società di sicurezza mercoledì 30 marzo e promette di migliorare il sistema di rilevamento di ostacoli, incidenti e altri eventi durante la guida.

Safety Cloud è descritto come una “piattaforma digitale completa e altamente affidabile per gli avvisi di sicurezza stradale” e sarà responsabile di fornire informazioni sul traffico più accurate ad Apple Maps, che a sua volta è trattata come “una delle soluzioni di mappe, navigazione e traffico nel mondo”.

HAAS Alert cita studi condotti dalla Purdue University e dall’Università del Minnesota negli Stati Uniti che affermano che gli avvisi di ostacoli digitali inviati ai conducenti tramite l’app di navigazione possono ridurre il rischio di incidenti fino al 90%.

L’app di navigazione viene aggiunta tra oltre 1.200 agenzie di pubblica sicurezza, organizzazioni e altri enti che aderiscono a Safety Cloud. La società afferma che oltre 1 miliardo di avvisi digitali sono stati inviati tramite la piattaforma dal suo lancio nel 2017.

Apple non ha avuto molto successo con Maps quando ha debuttato nel 2012 e si è sforzata di fare appello all’ampia base di utenti di Google Maps con una varietà di strumenti, come una vista 3D e avvisi sugli autovelox autostradali.