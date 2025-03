Per aggiornare Apple Mappe, Apple riprende le rilevazioni sul territorio italiano considerando non solo percorsi stradali ma anche aree pedonali.

Al fine di migliorare Apple Mappe offrendo più dettagli e informazioni, Apple sta effettuando rilievi in tutto il mondo per raccogliere nuovi dati. Anche il nostro Paese è interessato e a breve partiranno le rilevazioni. Per mantenere le mappe aggiornate le località vengono controllate periodicamente. Non si tratta però solo di aggiornare i percorsi stradali ma anche alcune zone pedonali e per questo vengono raccolti dati con sistemi portatili, con personale che gira a piedi in luoghi inaccessibili ai veicoli, come zone pedonali o parchi; per i rilevamenti a piedi vengono utilizzati sistemi a spalla con i quali vengono raccolte immagini e dati, ma l’azienda precisa che possono essere impiegati anche iPad, iPhone o altri dispositivi utili allo scopo della raccolta dati.

Apple tiene a sottolineare che anche per i rilievi pedonali si mantiene la stessa attenzione per la privacy applicata ai veicoli sui percorsi stradali, prevedendo dunque di rendere irriconoscibili volti e targhe nelle immagini pubblicate.

La prima tappa in Italia vede interessate cinque province della Campania a partire da mercoledì 14 febbraio. Di seguito, regione per regione, vengono riportati i periodi in cui verranno effettuate le rilevazioni: