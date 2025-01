Apple ha rilasciato oggi la quarta beta per sviluppatori delle versioni iOS 16.4, iPadOS 16.4, macOS 13.3 e watchOS 9.4 a scopo di test appena una settimana dopo il rilascio della beta 3 per tutti i dispositivi compatibili. Se siete sviluppatori, potete scaricare e installare gratuitamente le ultime versioni beta dal Developer Center. Vediamo in seguito i dettagli.

iOS 16.4, iPadOS 16.4, macOS 13.3 e watchOS 9.4 Beta 4 rilasciata agli sviluppatori

Gli sviluppatori registrati possono scaricare le ultime versioni di iOS 16.4 e iPadOS 16.4 beta 4 dall’Apple Developer Center su tutti i dispositivi iPhone e iPad compatibili.

Oltre a iOS 16.4, Apple ha rilasciato anche la beta 4 dell’imminente aggiornamento di macOS 13.3. Per chi è interessato a provarlo, l’ultima beta può essere scaricata dall’Apple Developer Center installando un profilo di configurazione adeguato. Una volta fatto ciò, l’aggiornamento sarà disponibile dal meccanismo di Aggiornamento software nelle Impostazioni di sistema.

Infine, Apple ha rilasciato anche watchOS 9.4 beta 4 agli sviluppatori a scopo di test. È possibile scaricare l’ultima build dal Developer Center, assicurandosi di installare il profilo di configurazione corretto dal Developer Center. L’aggiornamento sarà disponibile attraverso l’app Apple Watch dedicata sull’iPhone. È necessario andare su Generali > Aggiornamento software. Oltre a questo, bisogna assicurarsi che l’Apple Watch sia carico per oltre il 50% e che sia collegato alla rete elettrica. Inoltre, dovrebbe essere nel raggio d’azione dell’iPhone.

Apple ha diffuso ieri anche la quarta beta per gli sviluppatori di tvOS 16.4 che può essere installata su tutti i modelli di Apple TV compatibili.

Continuate a seguirci sui nostri canali ed appena vi saranno ulteriori novità pubblicheremo un nuovo articolo così come non mancheremo di fare per tutte le novità provenienti dal mondo della tecnologia in generale.