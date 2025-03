Apple ha rilasciato la beta 3 dei suoi prossimi aggiornamenti sistemi operativi: iOS 17.4, watchOS 10.4, e macOS 14.4.

Apple ha annunciato il rilascio della beta 3 per i suoi sistemi operativi iOS 17.4, watchOS 10.4, e macOS 14.4, offrendo agli sviluppatori la possibilità di testare e installare gratuitamente gli ultimi aggiornamenti sui loro dispositivi. Questo rilascio segue a distanza di una settimana dal rilascio della seconda build per sviluppatori.

iOS 17.4 e iPadOS 17.4 stanno ricevendo particolare attenzione per i cambiamenti che introdurranno, specialmente per gli utenti nell’Unione Europea (UE). Un’innovazione di rilievo è la possibilità per gli utenti di caricare app da fonti di terze parti e installare app store alternativi, utilizzando metodi di pagamento distinti da quelli standardizzati da Apple. Questo rappresenta un cambiamento radicale nella politica di Apple, offrendo una maggiore flessibilità e apertura al suo ecosistema.

Per gli sviluppatori interessati a testare queste novità, è possibile scaricare e installare gratuitamente gli ultimi aggiornamenti su iPhone, Apple Watch e Mac. L’accesso alle build beta è semplice: per iOS e iPadOS, basta accedere all’app Impostazioni, seguire il percorso Generali > Aggiornamento software > Aggiornamenti beta e scaricare l’ultima versione.

watchOS 10.4, anch’esso alla sua terza beta, promette di essere un aggiornamento importante, arricchendo l’esperienza utente dell’Apple Watch con nuove funzioni. Gli utenti possono installare l’aggiornamento tramite l’app dedicata sull’iPhone, seguendo una procedura simile a quella per iOS.

In parallelo, macOS 14.4 introduce aggiornamenti mirati all’App Store per gli sviluppatori, con modifiche specifiche applicabili nell’UE. Questi aggiornamenti possono essere scaricati dalla sezione Aggiornamento software nelle Impostazioni di sistema.

Per accedere a tutti questi aggiornamenti beta, è essenziale che l’ID Apple sia collegato a un Account sviluppatore. Apple prevede di rilasciare le versioni finali di iOS 17.4, watchOS 10.4 e macOS 14.4 al grande pubblico il mese prossimo, potenzialmente prima del 6 marzo. Maggiori dettagli sulle funzionalità e miglioramenti verranno condivisi man mano che gli sviluppatori esploreranno le ultime build.