Con il lancio previsto per settembre, Apple avvia la produzione di prova degli iPhone 15. Le prime unità sono in corso d’assemblaggio presso lo stabilimento di Zhengzhou, in Cina, e verranno sottoposte a intensi test hardware e software.

La produzione di prova dei tanto attesi iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max è finalmente iniziata. La notizia, trapelata venerdì dalla catena di fornitura di Apple, anticipa un lancio ufficiale dei dispositivi per settembre.

Secondo fonti interne a Foxconn, Apple ha dato il via libera all’assemblaggio delle prime unità presso il suo stabilimento di Zhengzhou, in Cina. Queste unità saranno utilizzate per condurre test intensivi su hardware e software, quest’ultimo già in fase avanzata di sviluppo.

L’attuale fase di produzione di prova è un preludio all’assemblaggio di massa dei nuovi dispositivi della serie iPhone 15, che dovrebbe iniziare entro la fine del mese. Le fonti indicano che questa fase sarà raggiunta dopo il 20.

Apple si prepara ad affrontare una domanda significativa, con piani per accumulare uno stock di 85-90 milioni di unità della famiglia iPhone 15. I modelli Pro avranno la priorità e rappresenteranno la maggior parte della produzione.

Per stimolare la produttività e garantire una produzione fluida e priva di problemi, Foxconn ha introdotto bonus per i suoi dipendenti. Questo incentivo mira a garantire la riduzione dei problemi nella produzione dei dispositivi.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, la lineup iPhone 15 dovrebbe seguire il design della generazione precedente, ma con l’aggiunta di una porta USB-C. I modelli “standard” dovrebbero presentare novità significative, tra cui il chipset A16 Bionic, la Dynamic Island e una fotocamera principale da 48 MP.

Le varianti Pro, invece, saranno equipaggiate con il chip A17 e una fotocamera periscopica. Questi miglioramenti, tuttavia, potrebbero indurre Apple a incrementare il prezzo di questi dispositivi.

L’atteso lancio della linea iPhone 15 segna un altro passo significativo nel percorso di innovazione di Apple. Con l’inizio della produzione di prova e un numero elevato di unità pronte per la fase di assemblaggio di massa, Apple si prepara a presentare al mondo la sua ultima rivoluzione tecnologica.