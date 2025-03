L’unità indiana di Jabil, fornitore di Apple, ha iniziato a produrre componenti per gli AirPods. Apple continua il suo iter per diversificare la produzione.

Ne abbiamo parlato più volte, Apple sta diversificando la catena di approvvigionamento e spostando la produzione dalla Cina verso altri paesi, in particolar modo l’India, il che significa sostanzialmente che la lunga collaborazione tra Apple e la Cina sta probabilmente per finire. L’azienda di Cupertino sta diminuendo la sua presenza in Cina sia perchè, come ha insegnato la pandemia, affidarsi ad un unico luogo di produzione può avere delle controindicazioni, sia per tutti i rallentamenti dovuti ai blocchi in Cina anche in momenti in cui nel resto del mondo si tornava, bene o male, alla normalità. Soprattutto gli scioperi e le chiusure nello stabilimento Foxconn in Cina hanno messo a rischio le consegne di iPhone 14.

Già si era parlato mesi fa della possibilità per Apple di spostare in India la produzione di AirPods e Beats. Ora, secondo quanto riportato, l’unità indiana di Jabil, fornitore di Apple, ha iniziato a produrre componenti per gli AirPods. Si tratta di un passo significativo per l’azienda e per l’India, soprattutto in considerazione della quota di mercato degli AirPods.

Inoltre, l’India non produrrà solo cuffie. Come già riportato, nel Paese è stata recentemente avviata anche la produzione di iPhone, iPad e Mac. Apple punta a far sì che l’India contribuisca al 25% della sua produzione, rispetto all’attuale 5-7%, entro il 2025. L’azienda ha scommesso molto sull’India da quando ha avviato l’assemblaggio degli iPhone nel 2017, in accordo con la promozione della produzione locale da parte del governo indiano.

Sebbene Apple detenga attualmente solo una quota di mercato del 5% nel mercato indiano degli smartphone, l’amministratore delegato Tim Cook ha già riconosciuto nell’India una potenziale area di crescita per il futuro.