L’app YouTube Create, che consente ai creator di modificare e aggiungere effetti ai loro video direttamente da dispositivi mobili, è stata lanciata in altri 13 Paesi.

Google ha portato una ventata di novità nel mondo della creazione di contenuti con il lancio dell’app YouTube Create l’anno scorso, offrendo ai creator uno strumento semplice per registrare, editare e abbellire i loro video direttamente dai dispositivi mobili. Dopo un lancio iniziale in beta limitato a pochi Paesi, YouTube ha ora annunciato una importante espansione.

L’app, che in origine era disponibile solo in otto Paesi, tra cui gli Stati Uniti e il Regno Unito, estende ora la sua presenza ad altri tredici Paesi, portando il totale a 21. I nuovi Paesi dove YouTube Create è ora disponibile includono Argentina, Australia, Brasile, Canada, Finlandia, e molti altri, rendendo l’app accessibile a un pubblico ancora più ampio tramite il Play Store.

La creazione di video per YouTube, un tempo un processo complesso e frammentato che richiedeva l’utilizzo di diversi software e app, viene rivoluzionata da YouTube Create. L’app mira a offrire ai creator un’esperienza di editing video fluida e integrata, sia che si tratti di brevi clip che di produzioni più lunghe.

Tra le funzionalità chiave di YouTube Create spiccano la possibilità di registrare video direttamente dal telefono, l’aggiunta di musica ed effetti audio, e l’utilizzo di strumenti di editing avanzati. L’app permette inoltre di inserire didascalie, aumentando l’accessibilità dei contenuti a un pubblico più vasto.

Un elemento distintivo di YouTube Create è il suo strumento di pulizia audio, progettato per eliminare i rumori di fondo indesiderati e garantire una qualità del suono professionale nei video.

YouTube Create rappresenta una risorsa preziosa per chiunque desideri creare contenuti per YouTube, offrendo una soluzione intuitiva anche per i neofiti dell’editing video. Se siete in uno dei 21 Paesi dove l’app è ora disponibile e avete ambizioni creative, YouTube Create potrebbe essere lo strumento che stavate cercando.