Nonostante l’attesa della diffusione dei podcast su YouTube Music, YouTube ha implementato una scheda “Podcast” nelle pagine dei canali.

YouTube lancia la sua nuova scheda Podcast: un’implementazione attesissima per migliorare la navigazione all’interno della piattaforma di video-sharing. Da anni i servizi di streaming digitale come Spotify e Apple Music hanno dedicato uno spazio sempre più ampio ai podcast, una forma di intrattenimento che ha acquisito molta popolarità negli ultimi anni. Questo ha permesso a questi servizi di avere una maggiore visibilità nel mondo audio, diventando un punto di riferimento per molti utenti.

Tuttavia, YouTube era rimasto indietro in questo campo, non avendo una sezione apposita per i podcast. I creatori di contenuti erano obbligati a caricare i loro podcast all’interno della sezione Video, facendo sì che gli utenti dovessero cercare manualmente il nome del programma o episodio desiderato. Questo rendeva la navigazione poco pratica e soprattutto difficile per chi cercava solo podcast.

Invece, ora come detto, YouTube lancia una nuova scheda dedicata ai podcast che potrà essere visualizzata sia sull’app che sul sito web della piattaforma. La scheda è stata posizionata tra le sezioni Live e Playlist, e raccoglierà automaticamente tutti gli episodi contrassegnati come podcast dai creator che utilizzano la piattaforma. Questo permetterà agli utenti di trovare facilmente i loro programmi preferiti all’interno della piattaforma.

Questo gioiellino di funzionalità è già stato adottato da podcast di successo internazionale e presto si spera che anche i nostri lo adottino. Gli episodi precedentemente segnalati come podcast verranno automaticamente inseriti nella nuova scheda e gli utenti potranno ascoltare i loro podcast preferiti senza dover fare troppe ricerche all’interno del canale.

YouTube Music, il servizio di streaming musicale di YouTube, sta testando anche la funzionalità della scheda Podcast e si aspetta che verrà presto implementata. Grazie a ciò, gli utenti di YouTube Music potranno ascoltare i loro podcast preferiti, ma solo se i loro creatori li contrassegnano con la label podcast nei loro canali.

Insomma, così come i podcast sono diventati una forma d’intrattenimento molto apprezzata dagli utenti, anche i video streaming stanno cercando di implementare sempre di più questa forma di contenuto, dimostrando di voler soddisfare le diverse esigenze degli utenti.