Xiaomi ha pubblicato un elenco di 68 dispositivi a cui staccherà la spina in termini di supporto software. Tutti i dispositivi in questa lista di fine supporto non godranno più di aggiornamenti software regolari e aggiornamenti da parte della società. L’elenco consiste in un mix di smartphone Mi e Redmi, come presentato dallo Xiaomi Security Center.

Lo Xiaomi Mi 9 e il Mi Play sono gli ultimi dispositivi inclusi nella lista aggiornata. Va fatto notare che mentre alcuni aggiornamenti critici saranno ancora disponibili per questi dispositivi, hanno smesso di ricevere aggiornamenti generali e patch di sicurezza. Gli smartphone della lista diventano generalmente più vulnerabili agli hacker e alle minacce online.

Xiaomi, come altre grandi marche, offre una durata limitata di aggiornamenti software e aggiornamenti per gli smartphone. La lista EOS ora contiene 41 Mi e 29 smartphone Redmi, per un totale di 70 dispositivi finora.