WhatsApp introduce la tanto attesta funzione che consente la modifica dei messaggi: sarà possibile correggere gli errori o aggiungere emoji entro 15 minuti dall’invio.

WhatsApp introduce finalmente la funzione tanto attesa da tutti gli utenti: modificare i messaggi già inviati. Per farlo, basterà premere a lungo sul messaggio da modificare e scegliere l’opzione “Modifica” dal menu. Una volta modificato, il messaggio riporterà la dicitura “modificato” accanto all’ora di invio.

Questa funzione sarà utile soprattutto per correggere eventuali errori di battitura o aggiungere emoji che si erano dimenticate in un messaggio inviato precedentemente. Tuttavia, questa opzione sarà disponibile solo per 15 minuti dopo l’invio del messaggio.

Secondo le parole di WhatsApp, questa nuova funzione è in fase di sviluppo da tempo e sarà disponibile per tutti gli utenti nelle prossime settimane. L’aggiunta di questa funzione permetterà a WhatsApp di mettersi al passo con altri servizi di messaggistica, come Telegram

L’aggiunta della funzionalità di modifica dei messaggi darà agli utenti la possibilità di correggere eventuali errori nell’immediato, senza dover cancellare il messaggio e rispedirlo di nuovo. Inoltre, poiché la modifica non sarà visibile agli altri utenti, questo eviterà confusione all’interno della chat.

Alcuni utenti, tuttavia, potrebbero essere preoccupati per eventuali abusi di questa funzione. Ad esempio, un utente potrebbe inviare un messaggio provocatorio o offensivo e poi modificarlo prima che gli altri utenti della chat riescano a leggerlo. Questo è un problema che WhatsApp dovrà affrontare con una politica chiara e precisa riguardo all’utilizzo della funzione di modifica dei messaggi.

Il fatto che la funzione di correzione o modifica dei messaggi sia stata richiesta da così tanti utenti di WhatsApp sottolinea l’importanza di un controllo più accurato sul testo inviato. Ciò rappresenta un passo fondamentale nella direzione di un’esperienza utente più soddisfacente nel contesto della messaggistica digitale. Sebbene questa opzione da sola potrebbe non risolvere tutti i problemi di comunicazione, essa rappresenta decisamente un importante miglioramento nel processo di scambio di informazioni tra gli utenti della piattaforma.