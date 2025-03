Attesa fervente per l’innovativo smartphone vivo X100 in uscita il 13 novembre: dalla potente fotocamera al chipset Dimensity 9300, ecco tutto quello che sappiamo finora.

Il 13 novembre promette di essere una data importante nel calendario tecnologico. Con l’annuncio di vivo del lancio della sua nuova serie X100 a Pechino, gli appassionati di tutto il mondo sono in trepidante attesa. Le anticipazioni e le fughe di notizie che hanno circolato nell’ultimo periodo hanno acceso l’hype, in particolare la rivelazione dell’impressionante benchmark AnTuTu che ha messo in luce le prestazioni sorprendenti del chipset Dimensity 9300.

Uno degli aspetti più intriganti riguarda la sezione fotografica del vivo X100. Le informazioni più recenti, fornite dal noto leaker Digital Chat Station, indicano una configurazione fotografica di primo piano. Stiamo parlando di una fotocamera principale Sony IMX920, affiancata da un obiettivo ultra-wide ISOCELL JN1 e da un teleobiettivo macro OV64B con periscopio 3X. L’etichetta “Vario-Tessar” sulla scocca della fotocamera suggerisce l’adozione di una tecnologia ottica sofisticata e di alta qualità.

Ma andiamo più nel dettaglio. La fotocamera principale, la Sony IMX920, vanta una luminosa apertura di f/1,57. L’obiettivo ultra-wide JN1 estende il suo campo visivo a 15 mm. Per quanto riguarda l’obiettivo a periscopio OV64B 3X, l’apertura prevista è di f/2,57. Questo set fotografico offre una gamma di aperture che va da f/1,57 a f/2,57 e una lunghezza focale compresa tra 15 mm e 70 mm. L’aggiunta di una funzione micro per il teleobiettivo rende il pacchetto ancor più appetitoso per gli amanti della fotografia.

Vale la pena di sottolineare che la nomenclatura “Sony IMX920” è un riferimento interno. Sony, infatti, sta orientando la sua comunicazione verso il marchio Lytia, quindi è probabile che al momento del lancio assistiamo a un cambio di nome, forse qualcosa della serie LYT8xx.

Oltre alla fotocamera, sono emersi altri dettagli chiave sul vivo X100. Il dispositivo dovrebbe vantare un display curvo 1,5K BOE con punch-hole, arricchito da un sensore di impronte digitali ottico a corto raggio per una sicurezza avanzata.

L’hardware interno non sarà da meno: 16 GB di memoria LPDDR5T garantiscono prestazioni di punta. E per chi è sempre in movimento, sarà lieto di sapere che il vivo X100 sarà dotato di una batteria da 5100 mAh e supporto alla ricarica rapida da 120W. Inoltre, l’X100 sarà resistente all’acqua e alla polvere, con certificazione IP68.