Anche Toyota ha deciso di puntare sulle auto elettriche. Intende lanciare 10 nuovi modelli entro il 2026 puntando a migliorare l’autonomia dei futuri EV.

Toyota ha cambiato il suo consiglio di amministrazione e Akio Toyoda, nipote del fondatore, ha ceduto la sua posizione di CEO a Koji Sato. E ha cambiato anche la sua politica e la sua visione per il futuro. In seguito a questa transizione, i nuovi dirigenti di Toyota hanno presentato la nuova strategia del produttore. Dopo una lunga fase di scetticismo nei confronti delle auto elettriche e dopo aver puntato per lo più su soluzioni alternative come i veicoli ibridi, anche Toyota è stata raggiunta dalla realtà del mercato e dalle nuove disposizioni di legge, come il divieto di vendita di nuove auto con motore a combustione a partire dal 2035 votato dall’Unione Europea.

Hiroki Nakajima, responsabile tecnologico dell’azienda, ha dichiarato in una conferenza stampa dello scorso 7 aprile 2023 che Toyota si sta preparando a lanciare non meno di 10 nuovi EV entro il 2026.

Toyota, al pari di altri brand, come Volkswagen ha grandi ambizioni, con un obiettivo di vendita annuale di 1,5 milioni di modelli elettrici. Per raggiungere questo obiettivo il brand intende creare una nuova unità specializzata in veicoli elettrici. Questa divisione sarà completamente autonoma e si occuperà di tutti gli aspetti del processo, dallo sviluppo alla produzione, al marketing e alle vendite.

Per sedurre i futuri consumatori, Toyota ha fatto una promessa importante: raddoppiare l’autonomia delle sue auto elettriche grazie all’uso di batterie più efficienti.

Sebbene non siano ancora disponibili i dettagli di queste batterie, Toyota afferma che raggiungerà questi obiettivi attraverso una riorganizzazione della sua linea di produzione che dovrebbe divenire più efficiente grazie anche all’impiego di robot per i controlli.