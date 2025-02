Samsung è pronta a svelare smartphone, tablet e smartwatch, con aggiornamenti che promettono di rivoluzionare l’esperienza dell’utente e rafforzare la competitività nel mercato globale.

Dopo mesi di attesa, il colosso della tecnologia sudcoreana Samsung è finalmente pronto a levare il velo su una serie di nuovi prodotti rivoluzionari. La conferenza Galaxy Unpacked, che si terrà a Seoul, Corea del Sud, vedrà l’azienda svelare nuovi dispositivi in tre categorie chiave: smartphone, tablet e smartwatch.

L’evento sarà trasmesso in diretta sul sito web di Samsung e sul suo canale ufficiale YouTube, dando ai fan di tutto il mondo l’opportunità di essere i primi a scoprire le ultime innovazioni dell’azienda.

Dettagli dell’evento:

Data e ora: mercoledì 26 luglio 2023, ore 13:00 (ora italiana)

Durata prevista: poco più di un’ora

Come seguire l’evento: diretta streaming sul sito web di Samsung o sul canale YouTube dell’azienda

Data di vendita dei nuovi prodotti: a partire dall’11 agosto 2023

L’evento Unpacked di quest’anno promette molte sorprese, con l’attenzione rivolta principalmente ai nuovi smartphone pieghevoli di Samsung: il Galaxy Z Flip 5 e il Galaxy Z Fold 5. Il Galaxy Z Flip 5 dovrebbe offrire un ampio schermo sul retro, rendendolo un punto focale dell’evento. Tuttavia, è probabile che questi avanzamenti comportino un aumento dei prezzi.

Inoltre, Samsung lancerà la sua nuova serie di smartwatch, la Galaxy Watch 6. Questa includerà due diversi modelli – il Galaxy Watch 6 e il Galaxy Watch 6 Classic – disponibili in due diverse dimensioni. La versione Classic segnerà il ritorno della popolare ghiera girevole di Samsung, distinguendola dalla concorrenza. Anche in questo caso, ci si può aspettare un aumento dei prezzi.

Dopo un’attesa di un anno e mezzo, Samsung è pronta a rinnovare i suoi tablet top di gamma con la nuova serie Tab S9, che comprende il Galaxy Tab S9, il Galaxy Tab S9+ e il Galaxy Tab S9 Ultra. Questa serie sarà caratterizzata dall’adozione del recente processore Snapdragon 8 Gen 2 “For Galaxy” e da un utilizzo diffuso di schermi OLED, posizionandoli come seri concorrenti per l’iPad Pro di Apple.

Il mondo della tecnologia è in attesa di vedere come queste innovazioni influenzeranno il panorama tecnologico. Nonostante i potenziali aumenti dei prezzi, sembra che Samsung sia pronta a ridefinire i limiti dell’innovazione e a riaffermare il suo impegno per un’esperienza utente sempre più avanzata e coinvolgente.