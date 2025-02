Il nuovo SSD 990 EVO di Samsung, con il suo formato M.2 2280, promette ottime velocità di lettura e scrittura e una compatibilità ampia. Adatto a piattaforme con slot PCIe 4.0 e PCIe 5.0, questo SSD si posiziona come un’opzione ideale per un’ampia varietà di dispositivi.

L’SSD 990 EVO di Samsung segna un importante aggiornamento nel campo delle unità di archiviazione, combinando ottime prestazioni con una compatibilità estesa. Il modello, nel formato tradizionale M.2 2280, suggerisce una facilità di integrazione con una varietà di dispositivi. Le sue capacità includono velocità di lettura e scrittura sequenziali di 5.000 MB/s e 4.200 MB/s, oltre a letture casuali di 700.000 IOPS e scritture casuali di 800.000 IOPS.

Un aspetto interessante dell’SSD 990 EVO è la sua versatilità in termini di connettività. Con quattro corsie in PCI Express di quarta generazione (x4) e due corsie in PCI Express di quinta generazione (x2), l’unità offre lo stesso potenziale di trasferimento dati massimo di 8.000 MB/s in entrambe le configurazioni. Ciò significa che può funzionare su qualsiasi piattaforma dotata di slot PCIe 4.0 e PCIe 5.0, mantenendo le stesse velocità massime.

È importante sottolineare che gli slot PCI Express di quarta generazione sono retrocompatibili con dispositivi di quinta generazione e viceversa. Tuttavia, le velocità di trasferimento sono limitate dalle specifiche della generazione più vecchia. Questo dettaglio rende l’SSD 990 EVO particolarmente adatto a diversi scenari di utilizzo. Ad esempio, se fosse compatibile solo con PCIe 4.0, ma usato in uno slot PCIe 5.0 con solo due corsie disponibili, la sua velocità sarebbe limitata a 4.000 MB/s. Con l’interfaccia di quinta generazione, l’unità SSD può sfruttare appieno entrambe le corsie per raggiungere la velocità massima di 8.000 MB/s.

Lanciato cinque anni dopo il suo predecessore, l’SSD 970 Evo Plus del 2019, la 990 EVO non mostra un incremento significativo in termini di velocità, ribadendo la sua posizione nel segmento delle unità di archiviazione di fascia media. L’unità utilizza memoria V-NAND a 3 livelli (TLC) con un controller interno sviluppato da Samsung e prodotto con litografia a 5 nanometri. Le opzioni di capacità disponibili sono di 1 TB e 2 TB, offrendo una durata di vita stimata rispettivamente di 600 TB e 1.200 TB.

Il Samsung SSD 990 EVO è ora disponibile per i consumatori in tutto il mondo, con un prezzo al dettaglio di 169,99 euro per il modello da 1 TB e 259,99 euro per il modello da 2 TB.