realme è pronta a lanciare un nuovo dispositivo della sua linea GT, il realme GT Neo 5 Pro, un telefono di fascia alta con caratteristiche tecniche che promettono di farlo brillare nel panorama mobile. Ulteriori dettagli sono emersi grazie a recenti fughe di notizie.

realme sta preparando un nuovo colpo nel mondo degli smartphone. Dopo l’annuncio a febbraio del GT Neo 5, che ha fatto il suo debutto globale con il nome di realme GT 3 5G e supporto alla ricarica rapida da 240W, la casa produttrice è pronta a lanciare un altro membro della stessa lineup. Il nuovo arrivato, con prestazioni più potenti, sarà presentato al mercato cinese come realme GT Neo 5 Pro.

Nonostante non siano ancora disponibili dettagli ufficiali, una nuova fuga di notizie ha fornito informazioni più precise sul telefono. L’insider Digital Chat Station, noto per le sue rivelazioni attendibili, ha svelato su Weibo che il GT Neo 5 Pro sarà il telefono più pregiato mai prodotto dal produttore cinese.

Le specifiche emerse sembrano effettivamente confermare le aspettative. Il telefono dovrebbe presentare un display OLED da 6,74 pollici con risoluzione 1,5K (2.772 x 1.240 pixel) e supporto per una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, garantendo immagini nitide e fluide.

La fuga di notizie ha anche rivelato dettagli sull’aspetto fotografico del dispositivo. Sul retro, il realme GT Neo 5 Pro dovrebbe avere un sensore principale Sony IMX890 da 50 megapixel, supportato dalla stabilizzazione ottica dell’immagine, e un sensore frontale da 16 megapixel per selfie di alta qualità. È interessante notare che il sensore principale è lo stesso utilizzato da smartphone concorrenti come OnePlus 11, OPPO Reno 10 Pro Plus 5G e OPPO Find X6. Tuttavia, l’insider non ha fornito ulteriori dettagli sui sensori ausiliari.

In termini di prestazioni, il realme GT Neo 5 Pro dovrebbe essere alimentato dalla piattaforma Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, accompagnata da 16 GB di RAM e fino a 1 TB di memoria interna UFS 4.0. Per quanto riguarda l’alimentazione, il telefono dovrebbe essere dotato di una batteria da 5.200 mAh con supporto alla ricarica rapida da 150W.

Queste specifiche suggeriscono che realme si sta preparando a lanciare un dispositivo altamente competitivo, capace di reggere il confronto con le proposte di altri produttori. In attesa di conferme ufficiali, gli occhi degli appassionati di tecnologia sono puntati su questo potenziale gioiello.