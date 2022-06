Le minacce alla sicurezza informatica si evolvono e si moltiplicano costantemente, basti pensare che ogni giorno vengono creati oltre 300.000 malware. Per questo motivo, Panda Security si impegna costantemente ad offrire il più alto livello di protezione e prevenzione dalle minacce.

L’insorgenza di tanti nuovi rischi potenziali non significa necessariamente nuove preoccupazioni per i clienti di Panda Security: infatti, se a livello generale il rischio di ricevere un malware è aumentato del 600% dallo scoppio della pandemia, questo non coinvolge gli utenti Panda.

Come dimostrato dai Performance test di AV-Comparatives, Panda Free Antivirus è il programma migliore della sua categoria. Ogni anno, AV-Comparatives analizza le 18 soluzioni di sicurezza informatica più rilevanti sul mercato nel suo test di rendimento. Ma cosa valuta il Performance test di AV-Comparatives?

Per il test, è solitamente usato un PC di gamma bassa per Windows 10 con un processore i3, 4GB di RAM e un disco rigido a stato solido, in modo da essere il più vicino possibile al caso d’uso di un utente comune.

Il test valuta:

⦁ Copia dei file: controlla i file copiati da un disco rigido fisico ad un altro.

⦁ Archiviazione e disarchiviazione: l’archiviazione dei file di lavoro è spesso rallentata quando un antivirus scansiona il loro contenuto.

⦁ Installazione dell’applicazione: i programmi utilizzati sono di uso comune e viene valutato il tempo necessario per installarli.

⦁ Avvio delle applicazioni: il test coinvolge principalmente le applicazioni abituali del pacchetto Office e Adobe con cui gli utenti lavorano sui loro PC.

⦁ Download di file: Comuni file scaricati ospitati su un server Internet.

⦁ Navigazione dei siti web: tempo necessario per aprire, caricare completamente e visualizzare i migliori siti web utilizzando il browser Google Chrome.

⦁ PC Mark: prestazioni complessive del PC.

Come risulta evidente dall’immagine, Panda Security è risultato il migliore brand in tutti i campi presi in esame. Questo importante riconoscimento incoraggia Panda a incrementare ulteriormente l’impegno e gli investimenti in ricerca e lo sviluppo, così da portare le proprie tecnologie e soluzioni più avanzate nel mondo della sicurezza online.

Ed è in questo contesto che è nata la versione più avanzata del software di protezione più completo: l’aggiornamento 21.00 di Panda Dome che garantisce protezione totale accessibile a tutti.

⦁ Compatibilità con i dispositivi ARM: in seguito al recente adattamento a Windows 11, il software è compatibile con tutti i dispositivi e sistemi operativi.

⦁ Ottimizzazioni alla gestione delle regole firewall: si aggiungono al miglioramento della user experience affinché l’utente possa adattare l’interfaccia senza problemi alle proprie esigenze.

⦁ Supporto di Microsoft Edge in CleanUp: ora compatibile anche con Edge, la velocità del computer non dovrebbe dipendere dal browser utilizzato.

Inoltre, consci del volume delle violazioni dei dati che portano password e dati personali ad essere esposti o messi in vendita nel deep Web, Panda ha elaborato una soluzione semplice e gratuita. Collaborando con WatchGuard, Panda Security ha sviluppato uno strumento che analizza il Dark Web e controlla se le informazioni associate ai propri account siano state compromesse: il Dark Web Scanner.

Da 30 anni, Panda Security lotta in prima linea nel settore della sicurezza informatica aprendo la strada a una vita digitale più sicura e protetta e continuerà ad impegnarsi per offrire le soluzioni più avanzate per proteggere i propri dati, la propria attività e la propria famiglia dai potenziali pericoli di Internet.