Netflix streaming sta apportando cambiamenti che potrebbero ribaltare le dinamiche del settore. Ecco cosa sappiamo sul nuovo piano con pubblicità e le opportunità di download.

Negli ultimi tempi, gli appassionati di streaming hanno dovuto accettare un compromesso: se si opta per un piano con pubblicità, più economico, si perde la possibilità di scaricare i contenuti per la visione offline. Questa è stata una realtà inconfutabile del settore, ma ora Netflix sta cercando di ribaltare le carte in tavola con una novità rivoluzionaria.

Il motivo per cui i piani con pubblicità non permettono il download è duplice. Da una parte, la possibilità di scaricare contenuti è sempre stata vista come un “vantaggio premium”, un incentivo per spingere gli utenti a optare per piani di abbonamento più costosi. Dall’altra, la visione offline eliminerebbe completamente gli annunci pubblicitari, principale fonte di guadagno per questi piani. In sostanza, nulla impedirebbe a un utente di scaricare un intero catalogo e guardarlo offline, saltando tutte le pubblicità.

Tuttavia, Netflix, in una mossa audace, vuole cambiare questa norma. Dopo aver implementato una rigorosa politica sulle password condivise, che ha portato ad un incremento significativo di nuovi abbonati, l’azienda sembra ora determinata a offrire ai suoi clienti un’esperienza migliore, anche a quelli che hanno scelto l’opzione più economica.

Ecco il colpo di scena: Netflix permetterà ai suoi abbonati al piano con pubblicità di scaricare contenuti senza pubblicità. Sì, avete capito bene: una visione completamente priva di interruzioni pubblicitarie, proprio come accade per i piani premium. Questa novità sarà disponibile in tutte i Paesi dove il piano con pubblicità è attivo. Per molti, questa notizia sembra incredibilmente generosa, quasi “troppo bella per essere vera”.

Ma, come sempre, il diavolo è nei dettagli. Al momento, non sono chiare tutte le specifiche di questo nuovo approccio. Potrebbe esserci un limite nel numero di download consentiti per ciascun utente. O, magari, Netflix potrebbe introdurre un annuncio pubblicitario obbligatorio da visualizzare prima di ogni download. Sono tutte supposizioni, ma sarà essenziale leggere le piccole clausole per capire esattamente come funzionerà.

La buona notizia è che non dovremo aspettare molto per saperne di più. Netflix ha annunciato sul suo blog ufficiale che l’aggiornamento sarà implementato nell’app entro la fine della settimana. Questo significa che, in pochissimi giorni, potremo esplorare di persona tutte le nuove funzionalità e capire come Netflix intende riscrivere le regole del gioco nello streaming con pubblicità.