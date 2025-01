L’app MyTIM si aggiorna e riceve un nuovo layout importante per tutti gli utenti introducendo una nuova home page ricca di ultime notizie, informazioni più chiare sulla propria linea, servizi aggiuntivi e altro ancora.

Dopo diverso tempo, l’app MyTIM torna ad aggiornarsi sui dispositivi Android passando alla versione 7.0 ed introducendo una nuova grafica e una nuova home page dove vengono riportate le ultime notizie e informazioni più dettagliate sulla propria linea. Il nuovo aggiornamento disponibile al momento soltanto sul Google Play Store diventa più usabile consentendo sia l’accesso all’area privata tramite le proprie credenziali che l’accesso a una sezione “Pubblica” con la modalità “Esplora come ospite” che autorizza a chi non è cliente di visualizzare alcune informazioni e servizi.

Oltre alla possibilità di entrare nell’applicazione senza credenziali, è possibile acquistare biglietti di bus e metro, pagare parcheggi della propria città e partecipare a concorsi per scoprire offerte pensate per chi desidera entrare a far parte del mondo TIM. Per quanto riguarda l’assistente virtuale, gli sviluppatori hanno introdotto il tasto “chatta con Angie” all’interno di tutte le pagine principali dell’app MyTIM in modo da aiutare l’utente ad accedere in maniera semplice a tutte le funzioni.

Scorrendo tra le sezioni dell’app MyTIM in versione “Esplora come ospite”, troviamo la sezione “TIM Tickets” dove chi non è cliente può accedere ai servizi di acquisto di biglietti per bus e metro e pagamenti di sosta e ZTL disponibili per alcune città italiane.

“In questo nuovo update abbiamo rinnovato la grafica e aggiunto nuove funzioni, inserito la ricerca posizionato l’assistenza direttamente nel menu di navigazione e l’assistente virtuale in tutte le pagine principali. In Home Page troverai tutte le informazioni sulle novità e concorsi e le migliori offerte per te.”

La nuova versione dell’app MyTIM è disponibile al momento soltanto per i dispositivi per Android, mentre l’applicazione per iOS e Huawei App Gallery è ferma alla versione 6.1.