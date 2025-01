Annunciato per il CES 2024, il nuovo MSI Titan 18 HX promette di stabilire nuovi standard nel gaming, combinando avanzate tecnologie di visualizzazione e prestazioni di punta.

MSI ha confermato venerdì 22 dicembre il lancio del primo notebook gaming al mondo con uno schermo da 18 pollici che integra la tecnologia Mini LED, una risoluzione 4K e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Questo innovativo display promette di offrire una delle migliori esperienze visive nei giochi di categoria AAA.

Il modello in questione, Titan 18 HX, rappresenterà il vertice del portafoglio gaming di MSI. La presentazione ufficiale del notebook avverrà durante il CES 2024, evento di rilevanza globale in programma dal 9 al 12 gennaio, che vedrà la partecipazione di colossi dell’hardware come AMD, NVIDIA e Intel.

Il display da 18 pollici del Titan 18 HX si avvale di un pannello Mini LED con tecnologia AmLED, assicurando una copertura del 100% della gamma di colori sRGB. La luminosità di picco raggiunge 1.000 nit, certificata con VESA DisplayHDR 1000, e un contrasto di 2.000.000:1, superando gli schermi dei recenti modelli MacBook Pro di Apple.

Nonostante l’alta risoluzione di 3.840 x 2.400 pixel, distribuita in un rapporto 16:10, il pannello offre una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il tempo di risposta è di soli 3 millisecondi. MSI afferma di adottare la tecnologia True Colour, che prevede una valutazione approfondita della qualità del display prima della produzione.

Al momento, MSI non ha rivelato dettagli sull’hardware, ma il nome e la data di lancio suggeriscono che il Titan 18 HX sarà equipaggiato con la nuova generazione di processori “HX” di Intel. Questo potrebbe includere il Core i9-14900HX, un presunto chip a 24 core e 32 thread con una frequenza massima superiore a 5,0 GHz, che potrebbe essere annunciato durante il CES 2024.

Si prevede che una scheda grafica GeForce RTX 4090 sarà inclusa nel Titan 18 HX, garantendo le più alte prestazioni grafiche attualmente disponibili, come evidenziato dai test con la GPU.

Prezzo, disponibilità e configurazioni hardware del Titan 18 HX saranno probabilmente rivelati durante la presentazione ufficiale al CES 2024. Questo lancio segna un importante passo avanti nel settore dei notebook da gioco, offrendo agli appassionati una tecnologia all’avanguardia per un’esperienza di gioco immersiva e visivamente straordinaria.