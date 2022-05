MSI ha annunciato un nuovo PC compatto con un aspetto un po’ familiare. Il MAG Trident S 5M arriva ad essere un computer da salotto, con un design che ricorda molto la console Xbox One S anche se non lo è.

Ha una griglia di ventilazione sul lato sinistro e può essere posizionato sia orizzontalmente che verticalmente. Inoltre, ci sono due colori nell’aspetto, con piccole modifiche alle dimensioni della base e della parte superiore, proprio come la console di ultima generazione di casa Microsoft.

Ma le somiglianze con Xbox One S sono limitate al design. Nelle specifiche tecniche vediamo componenti molto diversi. Principalmente per l’assenza di una scheda video dedicata su questa macchina.

Le configurazioni consistono in un processore AMD Ryzen 7, 5 o 3 della serie 5000G, fino a 64 GB di RAM DDR4, due slot SSD M.2 Gen 3 o 4 e un’unità HDD. La GPU è la AMD Radeon integrata.

L’intenzione del Trident S 5M è quella di essere un PC progettato per lo streaming di giochi. Uno dei punti chiave è l’app nativa Games Stadium, che riunisce tutte le librerie di giochi in un unico spazio. C’è anche la connettività DisplayPort e HDMI 2.0. Per finire in bellezza il sistema operativo è Windows 11.

Prezzo e disponibilità

Il sito web internazionale di MSI non mostra attualmente i dettagli sulle scorte di prodotti. Ad ogni modo, è possibile trovare un’unità con Ryzen 7 e 512 GB di SSD presso il rivenditore Vaosia, al prezzo di 1.149 dollari circa 1.077 euro.

