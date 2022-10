Altri problemi per Apple! La produzione di iPhone 14 potrebbe calare del 30% dopo il blocco in Cina a causa delle limitazioni imposte da COVID

La politica cinese di Covid zero continua a pieno ritmo e si prevede che avrà un impatto negativo sulla produzione nello stabilimento principale di Apple nel Paese. Secondo una persona esperta in materia, si parla di un calo fino al 30% nella consegna delle nuove unità iPhone 14.

Ciò sta accadendo perché la struttura di Zhengzhou, che impiega circa 200.000 persone, è sottoposta a severi controlli per prevenire un’epidemia di Covid-19. Il governo locale ha già messo in quarantena diversi lavoratori e si prevede che amplierà le restrizioni nei prossimi giorni.

Con uno scenario tutt’altro che incoraggiante davanti, fonti affermano che Apple abbia chiesto a Foxconn di provare a compensare questo calo di produzione nella sua unità di Shenzhen, cosa che non sappiamo se funzionerà.

Anche questo calo della produzione non può essere bilanciato dalla produzione indiana, poiché la capacità locale è già completamente satura. Quindi, questa è una cattiva notizia per Apple in un momento in cui le vendite tendono a scaldarsi molto in vista delle festività natalizie.

La produzione a Zhengzhou continua a svolgersi in un circuito chiuso. In altre parole, i lavoratori vivono all’interno della fabbrica e sono obbligati a consumare i pasti in dormitori collettivi, ma il problema sta nel numero di dipendenti rimossi dal governo.

Finora Apple non ha commentato ufficialmente la questione. Foxconn ha già dichiarato di continuare a lavorare per consegnare il maggior numero possibile di iPhone nelle sue varie unità in tutto il mondo.

Nel corso delle prossime settimane avremo ulteriori dettagli, quindi seguiteci sui nostri canali ed appena avremo nuove informazioni sull’argomento o altre notizie provenienti dal mondo della tecnologia posteremo un nuovo articolo per tenervi aggiornati come sempre