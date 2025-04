Google annuncia il quarto colore del Pixel Tablet: il nero, che si unisce a Porcelain, Rose e Hazel riservate ai pre-ordini, ma non viene ancora chiarito quando sarà disponibile ufficialmente.

Il Pixel Tablet di Google è uno degli ultimi dispositivi dell’azienda ad essere stato introdotto sul mercato e ha attirato l’attenzione dei fan dell’azienda e dei critici della tecnologia in tutto il mondo. Mentre l’annuncio iniziale dell’azienda ha detto che il dispositivo sarebbe stato disponibile in quattro colori, solo tre sono stati annunciati durante la conferenza I/O 2023 di Google.

Recentemente, Google ha annunciato un nuovo colore per il suo Pixel Tablet: il nero. Questo nuovo colore si unisce ai precedenti Porcelain, Rose e Hazel, che il pubblico può già preordinare nei Paesi dov’è disponibile. Tuttavia, rispetto ai primi tre, il nero sembra essere caratterizzato da una cornice nera abbinata a una back cover grigio scuro, seguendo la solita logica di denominazione di Google.

Sebbene Google non abbia ancora annunciato ufficialmente il quarto colore, sembra essersi concentrata sull’introduzione di colori diversi per rendere i propri prodotti più personalizzabili. Al momento, non è chiaro quando il quarto colore sarà disponibile sul mercato o se sarà incluso in una versione speciale del dispositivo.

La scelta di aggiungere un nuovo colore al Pixel Tablet potrebbe offrire una maggiore scelta ai consumatori, permettendo loro di acquistare un dispositivo che si adatti alla loro personalità e ai loro gusti estetici. Google ha già dimostrato di avere successo con questo modello di personalizzazione, in quanto il dispositivo Porcelain viene fornito con un supporto Rose, creando una combinazione originale per chi desidera abbinare il proprio tablet con la propria casa.

Tuttavia, rimane l’incognita se Google realizzerà anche una versione della custodia per il Pixel Tablet in nero, così da abbinare perfettamente agli utenti che opteranno per il nuovo colore.

Nonostante l’incertezza sulla disponibilità del nuovo colore, i fan della tecnologia sono comunque in attesa del rilascio ufficiale del Pixel Tablet e delle sue diverse varianti cromatiche. Resta da vedere quale impatto avrà la disponibilità del quarto colore sulle vendite del Pixel Tablet e se il dispositivo riuscirà davvero a soddisfare le aspettative dei consumatori.