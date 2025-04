Dopo tre anni di attività, Google Keen, la piattaforma social di ispirazione Pinterest, arriva al capolinea. L’azienda invita gli utenti a scaricare i propri dati entro il 24 marzo 2024.

Oltre alle app principali come Gmail, la suite Workspace, Maps e le app esclusive per i telefoni Pixel, Google dedica notevoli sforzi e risorse alla sperimentazione di nuove idee per servizi che potrebbero essere trasformati in aziende proprie, come la società di auto a guida autonoma Waymo. Tuttavia, il 2023 è stato un anno difficile per Alphabet Inc. e stiamo ancora assistendo a un effetto a catena con l’ultima chiusura di una piattaforma di social media in stile Pinterest chiamata Google Keen.

Keen è decollato nel 2020 come uno dei tanti progetti sperimentali di Google, supportato dall’incubatore di idee dell’azienda chiamato Area 120. Operando con l’URL staykeen.com, la piattaforma offriva agli utenti raccomandazioni basate sul Machine Learning e risultati di ricerca relativi a Keen – bacheche virtuali di idee in cui era possibile raccogliere contenuti come link, immagini, video e note con un tema comune, come la cucina, il giardinaggio, la pulizia della casa, ecc.

La descrizione di Google per Keen spiegava che ogni bacheca avrebbe posto le basi per una maggiore scoperta di idee e concetti correlati e che l’apprendimento automatico avrebbe aiutato le raccomandazioni a migliorare nel tempo, in quanto l’utente avrebbe indicato all’algoritmo ciò che gli piace e ciò che non gli piace. Ad ogni modo, l’azienda non ha rilasciato un aggiornamento importante per Keen dal dicembre 2021. Dopo la chiusura di diversi altri progetti dell’Area 120 a causa di licenziamenti nel 2023, Google ha annunciato la chiusura di Keen.

L’azienda ha anche inviato un’e-mail agli utenti Google Keen esistenti per esportare i loro dati e scaricarli come file ZIP, come se si usasse Google Takeout. È possibile esportare tutti i contenuti postati, compresi i link salvati per il futuro, le immagini caricate, le note di testo e i post effettuati. È possibile selezionare i singoli Keen da scaricare all’indirizzo staykeen.com/download. Un pop-up sul sito web avvisa anche dell’imminente chiusura, ed è difficile non notarlo. Nel frattempo, Google riconosce che Keen ha fornito ai sistemi di raccomandazione dei contenuti di Google una guida preziosa che lega le raccomandazioni agli interessi del mondo reale.

Avete tempo fino al 24 marzo per mettere offline i vostri dati. Dopo la data limite, i vostri dati saranno inaccessibili e Google li cancellerà tutti: post, like, commenti, tutto. Una chiusura di questo tipo non è caratteristica dell’azienda, ma ci auguriamo sinceramente che altri progetti dell’Area 120 non vengano chiusi in questo modo nel 2024.