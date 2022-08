Google Documenti ora consente l’aggiunta di emoji in un modo molto più pratico nei tuoi testi. In precedenza, c’è già stato un aggiornamento dell’azienda che ha semplificato la condivisione di questa e altre app. Ora, la novità fa sì che l’utente aggiunga le cifre solo con l’uso di “@”.

Dopo aver usato il personaggio, tutto ciò che devi fare è digitare il nome dell’emoji che vuoi aggiungere al tuo testo. In questo modo, Documenti visualizzerà un elenco che mostra gli adesivi relativi al termine digitato. Da lì, scegli semplicemente cosa vuoi aggiungere e il gioco è fatto, va al documento.

Questa soluzione è molto più pratica rispetto al modello precedente, che si basava su una finestra pop-up che si apriva sul lato destro dello schermo dell’utente. Dopotutto, non era qualcosa di così facile e pratico, anche se l’accesso ai pulsanti era possibile. La “@” è attualmente un carattere molto multifunzionale in questi giorni.

Con esso, puoi taggare le persone con cui condividi il file di testo, aggiungere elenchi, altri file di documento e molto altro. In questo modo, l’aggiunta di emoji arriva a comporre questa “cintura di utilità” che si apre quando si utilizza questo carattere speciale in un documento di testo.

In precedenza erano già disponibili reazioni con cifre, ma il metodo per aggiungerle al documento era come descritto sopra. Pertanto, il nuovo modulo dovrebbe essere più semplice per coloro a cui piace digitare velocemente e salvare i clic mentre producono un tipo di testo. Vale la pena ricordare che la novità è ora alla portata di tutti.

Nel corso delle prossime settimane avremo ulteriori dettagli in merito, quindi seguiteci sui nostri canali ed appena avremo nuove informazioni sull’argomento o altre notizie provenienti dal mondo detta tecnologia posteremo un nuovo articolo per tenervi aggiornati come sempre.