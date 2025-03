Google sta lavorando su avvisi sonori per i Pixel 7 per avvisare gli utenti di suoni forti potenzialmente pericolosi che potrebbero danneggiare l’udito.

La nostra salute è importante e negli ultimi tempi tecnologia, medicina e scienza vanno sempre più a braccetto con innovazioni che possano aiutare gli utenti. Anche le grandi aziende sono consapevoli di quanto sia importante il monitoraggio della salute al giorno d’oggi, così i dispositivi, da smartwatch a smartphone a smart band ed altro, vengono dotati di nuove funzionalità utili, anche mediante aggiornamenti successivi al rilascio. Prima di rilasciare aggiornamenti c’è però sempre una fase di test e spesso è possibile individuare le nuove funzionalità prima che vengano rese note. Ad esempio, l’ultima versione (T.23) di Android System Intelligence ha rivelato che Google sta lavorando su avvisi sonori per i telefoni Pixel 7 come parte del widget At a Glance.

L’esposizione regolare al rumore può danneggiare l’udito nel tempo. Per contrastare questo fenomeno, Google sta sviluppando degli avvisi acustici per i telefoni Pixel con l’obiettivo di avvisare gli utenti dei suoni forti potenzialmente pericolosi, invitandoli ad allontanarsi o a ridurre il volume. Questa nuova funzione sarà probabilmente presente nella sezione At a Glance della lockscreen e nella parte superiore del Pixel Launcher.

Non si tratta di una novità assoluta, dato che sia Android che iOS dispongono di avvisi per gli utenti che ascoltano musica ad alto volume per lunghi periodi. Anche l’Apple Watch dispone di una funzione simile ma si tratta in ogni caso di una funzione in più piacevole da avere.

Oltre agli avvisi acustici, Google sta lavorando per aggiungere nuove scorciatoie di ricerca al Pixel Launcher, tra cui Chrome, Cerca file oltre alle scorciatoie per Google, YouTube, Maps, Play Store, Impostazioni e Contatti. L’azienda ha inoltre apportato modifiche all’elenco delle impostazioni At a Glance e ha introdotto nuove icone per migliorare l’esperienza dell’utente e l’aspetto visivo del launcher.