Il prossimo evento Unpacked di Samsung si avvicina sempre di più: i festeggiamenti inizieranno il 1° febbraio alle 19.00. I preordini della serie Galaxy S23 inizieranno a essere accettati da Samsung nello stesso momento e gli smartphone saranno rilasciati il 17 febbraio. A Milano, in un edificio noto come Samsung District, l’azienda ha allestito una proiezione 3D di grande effetto che promuove la gamma di fotocamere dei nuovi telefoni, lo Space Zoom e la Modalità Notte.

Tutti e tre i telefoni saranno alimentati da un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 overclockato. Il core della CPU X-3 ad alte prestazioni avrà una velocità di clock di 3,32GHz rispetto ai 3,2GHz della variante normale del chipset. Se dovessimo scegliere una caratteristica in particolare che è stata oggetto di voci, smentite, riprese e poi confermate, sarebbe il sensore di immagine da 200 MP per la fotocamera principale del Galaxy S23 Ultra. Il sensore utilizzato, l’ISOCELL HP2, è stato recentemente presentato da Samsung.

Il Galaxy S23 e il Galaxy S23 Plus avranno la stessa configurazione della fotocamera, che includerà uno Space Zoom digitale 30x. Il Galaxy S23 Ultra avrà uno Space Zoom digitale 100x e Samsung continua a promuoverlo mostrando un’immagine della luna nei suoi teaser. Se stavate pregando per un jack per auricolari da 3,5 mm, possiamo dirvi che le vostre preghiere non sono state esaudite. Se speravate che il Galaxy S23 Ultra continuasse a prendere spunto dal design dell’iconico Galaxy Note, è vero. Gli angoli squadrati, la S Pen inclusa nella confezione dovrebbero riportare alla memoria i giorni in cui il Galaxy Note dominava quello che allora veniva chiamato il mondo dei “phablet”.

Date un’occhiata al video rilasciato da Samsung che abbiamo incorporato in questo articolo. Se volete, potete ammirarlo e prepararvi alla presentazione di uno dei nuovi telefoni più attesi dell’anno, che avverrà il 1° febbraio. Se volete vedere l’evento Unpacked, potete provare sul canale YouTube di Samsung, la Samsung Newsroom o il sito web dell’azienda. Per quanto riguarda la proiezione in 3D, la verità è che Samsung non ha bisogno di una promozione come questa per far agitare i consumatori per l’evento Unpacked. Tuttavia, vorrete sicuramente guardare il video più di una volta per apprezzare la proiezione 3D.