Redfall verrà lanciato in esclusiva su Xbox Series X / S e PC il 2 maggio e sarà disponibile il primo giorno su Xbox Game Pass.

Arriverà con diversi mesi di ritardo rispetto alle previsioni, ma il prossimo grande gioco di Arkane è (relativamente) vicino. Lo studio ha confermato che Redfall sarà disponibile il 2 maggio per Xbox Series X/S e PC Windows, con accesso al giorno di lancio tramite Game Pass. Come in precedenza, lo sparatutto ammazza-vampiri è un’espansione delle formule alla base di Dishonored e Prey: si tratta di un gioco stealth-friendly costruito con in mente il multiplayer e l’imprevedibilità.

Come altri titoli Arkane, Redfall si basa sulla scelta del giocatore. È possibile combattere direttamente i vampiri che stanno conquistando la città omonima, ma si viene anche premiati se si adotta un approccio furtivo o se si utilizza in modo intelligente il proprio equipaggiamento. Il concetto di mondo aperto non è del tutto nuovo, ma lo sono la scelta dei personaggi e il gioco online. È possibile scegliere un eroe che rifletta il proprio stile di gioco e fino a quattro persone possono sconfiggere i cattivi in modalità cooperativa. Alcune tattiche funzionano solo quando si gioca in squadra.

Il gameplay libero aggiunge una certa varietà, ma ci si può anche aspettare armi con statistiche e personalizzazioni randomizzate. Alcune meccaniche vi saranno familiari. Troverete attività che vanno oltre le missioni della storia principale (come il salvataggio dei sopravvissuti), alberi delle abilità e altri sistemi che incoraggiano a fare più dell’essenziale. È troppo presto per dire se Redfall manterrà la reputazione di Arkane. Tuttavia, è evidente che lo sviluppatore è felice di basarsi sulle sue meccaniche di gioco più conosciute piuttosto che rischiare come ha fatto con Deathloop. Se avete provato Prey e desiderate che i vostri amici si uniscano a voi, però, potreste essere contenti.