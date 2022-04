Samsung ha continuato a rilasciare l’aggiornamento Android 12 per il suo mid-range Galaxy M51. La nuova versione del software di Google inizia ad arrivare meno di un mese dopo il rilascio della patch di sicurezza di marzo 2022.

L’aggiornamento cambia la versione del modello in M515FXXU4DVD1, ma le sue dimensioni non sono state rivelate. Inizialmente era disponibile in Russia, ma d’ora in poi dovrebbe raggiungere gradualmente altri mercati in tutto il mondo.

Nell’elenco l’Italia, ad esempio, per il Galaxy M51 compare come uno dei dispositivi che riceveranno il cambio di versione del sistema solo a maggio. Cioè, i proprietari del dispositivo nel nostro paese dovranno aspettare almeno un’altra settimana.

Vale la pena ricordare che questo modello è stato rilasciato nel 2020, con Android 10 nativo. LO smartphone è integrato nell’elenco dei dispositivi Samsung che avranno solo due aggiornamenti software. In altre parole, l’M51 non dovrebbe ricevere Android 13 in futuro, tuttavia avrà ancora un altro anno di pacchetti di sicurezza mensili.

L’installazione deve essere rilasciata tramite OTA, con notifica automatica all’utente. Se lo desideri, puoi anche controllare manualmente se il tuo dispositivo è già stato dotato del nuovo firmware. Basta andare al seguente percorso: Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa .

Allora, il tuo smartphone ha già ricevuto Android 12? Segnalacelo nello spazio sottostante!