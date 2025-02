FIFA 2022: uno streamer avrebbe perso oltre 600.000 euro scommettendo sulla vittoria della Francia alla Coppa del Mondo 2022.

La Francia ha perso la finale della Coppa del Mondo 2022. Per alcuni il risveglio di lunedì è stato particolarmente duro, mentre altri sono stati soddisfatti del risultato e probabilmente hanno passato la notte a festeggiare. Electronic Arts, inoltre, può congratularsi con se stessa per aver previsto correttamente l’esito della competizione per la quarta volta consecutiva. Ma il più “sfortunato” di tutti i tifosi francesi potrebbe essere proprio uno streamer americano.

Qualche ora prima della partita, xQc, uno streamer con oltre 11 milioni di abbonati su Twitch, ha dichiarato di aver scommesso 500.000 dollari sulla vittoria della Francia a FIFA 2022. “È dalla prima partita che dico che la Francia vincerà. Mi affido al mio istinto. Sarà la vittoria più facile della mia vita.”

Inutile dire che le cose non sono andate esattamente come lui aveva previsto. Si spera possa servire da lezione.

Dopo la partita, lo streamer ha espresso la sua delusione (come dire, sarebbe stato strano il contrario..), dicendo di aver perso un totale di 650.000 dollari, ovvero poco più di 612.000 euro. In effetti, xQc ha effettuato diverse altre scommesse durante la partita, pare soprattutto nel primo tempo che è stato dominato dagli argentini. In realtà è difficile affermare con certezza che il suo conto corrente sia stato effettivamente impoverito da tale importo.

Questo perché xQc ha effettuato la sua scommessa tramite la piattaforma Stake, con la quale ha collaborato e che lo ha portato al centro di una polemica quando Twitch ha vietato i flussi di scommesse online. In altre parole, è possibile che Stake abbia “prestato” il denaro allo streamer, in modo che potesse promuoverlo sui suoi social network.