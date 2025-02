Project: The Perceiver ha ricevuto un lungo video di gioco, che ne descrive in dettaglio il gameplay e le meccaniche. Il gioco sarà un’esperienza d’azione open world ed è sviluppato da un team cinese. È stato annunciato a novembre come esclusiva per PlayStation 4 e PlayStation 5.

Il video del gioco dura più di quaranta minuti e fa parte di uno streaming del team di sviluppo in cui sono stati spiegati alcuni elementi chiave del gioco e come sarà l’esperienza complessiva.

Purtroppo si capisce poco, in quanto il video è interamente in cinese e nessuno lo ha ancora tradotto. Tuttavia, diversi momenti sono molto esplicativi e ci permettono di capire l’obiettivo generale del titolo.

Oltre ai combattimenti veloci, presenta alcune missioni con elementi platform con scenari e ostacoli impegnativi. Dal punto di vista grafico, offre una grafica realistica, animazioni fluide e texture impressionanti che fanno sembrare vivi gli scenari. In alcune scene, gli sviluppatori mostrano la fisica dei capelli del protagonista, dimostrando un ottimo lavoro.

Gli sviluppatori non hanno fatto paragoni, ma sembra che Project: The Perceiver abbia alcune ispirazioni nello stile Soulsbourne di FromSoftware nel suo combattimento, che richiede strategia e di sapere il momento giusto per attaccare l’avversario. In alcuni momenti del video, noterete il protagonista circondato dai nemici e come un movimento intelligente farà la differenza per la sopravvivenza.

Purtroppo non c’è ancora una data o una previsione ufficiale per l’uscita di Project: The Perceiver. Sebbene il gioco sia stato confermato come un’esclusiva PlayStation, le voci sostengono che arriverà anche su PC.

Nel corso delle prossime settimane ulteriori dettagli in merito