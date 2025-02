La console di gioco ASUS ROG Ally, che è stata annunciata come il prodotto più interessante del mese, è stata ufficialmente confermata per il suo rilascio globale.

ASUS ROG Ally, la console portatile basata su Windows 11 e chip AMD personalizzato, è finalmente pronta per il debutto globale sul mercato. Dopo l’annuncio avvenuto in prossimità del 1° aprile, che aveva fatto sorgere qualche dubbio sulla reale esistenza della console, l’azienda ha confermato la sua disponibilità, svelando che il lancio avverrà prima di quanto ci si possa immaginare.

Mentre in Nord America è già possibile lasciare la propria email per essere aggiornati su quando la console potrà essere effettivamente acquistata presso i negozi della catena Best Buy, le caratteristiche tecniche della console sono state sinora riportate dai pochi fortunati che l’hanno potuta testare, seppur sotto forma di prototipo.

La console portatile ASUS ROG Ally è basata su Windows 11 e chip AMD personalizzato, realizzato con processo a 4nm e basato su architettura Zen 4 ed RDNA 3. Secondo quanto riportato da Linus Tech Tips nel suo video su YouTube, le prestazioni potranno arrivare al doppio di quelle offerte da Valve Steam Deck a parità di potenza di 35W e i frame rate saranno migliori del 50% in modalità a 15W.

Inoltre, attraverso il software Armoury Crate, gli utilizzatori potranno utilizzare più servizi contemporaneamente, inclusi Steam, Xbox Game Pass ed Epic Games Store. Con la console portatile ASUS ROG Ally, gli utilizzatori saranno in grado di giocare ai loro videogiochi preferiti in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, senza alcuna limitazione.

A differenza di altre console portatili presentate sul mercato, ASUS ROG Ally è in grado di offrire prestazioni superiori grazie al chip AMD personalizzato, che permette di superare le limitazioni di potenza imposte dalle altre console portatili. La presenza di Windows 11, inoltre, permette agli utilizzatori di installare e utilizzare qualsiasi software o gioco desiderino.

ASUS ROG Ally rappresenta una grande rivoluzione nel mondo delle console portatili, offrendo prestazioni superiori e una maggiore flessibilità rispetto alle altre console presenti sul mercato. Il lancio globale della console rappresenta un’opportunità imperdibile per tutti gli appassionati di giochi, che potranno finalmente giocare ai loro giochi preferiti in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.