Dai problemi di autonomia alle misure adottate, ecco come Apple sta affrontando il disguido che ha colpito l’Apple Watch: una risoluzione software è in vista.

Un bug di sistema si è insinuato negli ingranaggi del mondo Apple, colpendo la vita delle batterie di diversi modelli di Apple Watch. Il problema è emerso con l’ultimo aggiornamento software, watchOS 10.1, e ha causato non poche grane agli utenti che hanno visto le prestazioni delle batterie precipitare in modo allarmante.

Apple, con una comunicazione ufficiale indirizzata ai suoi fornitori di servizi, ha confermato l’esistenza del problema e promesso una risoluzione “veloce”. Secondo quanto riportato dall’azienda di Cupertino, il team di sviluppatori sta lavorando sodo per correre ai ripari e implementare una soluzione che si presuppone sia un aggiornamento software correttivo.

Nel frattempo, l’azienda ha raccomandato ai suoi centri assistenza di astenersi dal sostituire le componenti hardware degli orologi che vengono portati dai consumatori per la riparazione. Questa direttiva arriva in quanto si è chiarito che il difetto non è attribuibile all’hardware, bensì al software, rendendo superflue eventuali sostituzioni di parti fisiche.

MacRumors ha avuto modo di consultare la nota di Apple. Nonostante la mancanza di dettagli puntuali sul bug in sé, la notizia ha fatto il giro del mondo, attestando la portata globale del problema.

La voce dei consumatori si è alzata sui forum ufficiali di supporto Apple e sulle pagine di Reddit, dove le lamentele si sono accumulate. “WatchOS 10.1 sta uccidendo la batteria del mio Apple Watch. Sta passando dal 100% al 50% in meno di 60 minuti“ è il grido di disappunto lanciato da un utente frustrato. E non sono solo i possessori dei nuovissimi Apple Watch Series 9 e Ultra 2 ad essere affetti, ma anche coloro che indossano i modelli precedenti, come l’Apple Watch Series 5.

Al momento, non è stata fornita una data precisa per il rilascio della correzione, ma si stima che il prossimo aggiornamento, watchOS 10.1.1, possa vedere la luce entro la fine di novembre. Questa tempistica è suggerita dal fatto che la successiva versione maggiore, la 10.2, si trova ancora in fase di beta test e non dovrebbe essere resa disponibile prima di dicembre.