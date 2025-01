Non c’è bisogno di Spotify o di un’app dedicata per provare il karaoke a casa. Apple Music ha introdotto una funzione “Apple Music Sing“ che consente di prendere il controllo della voce. È possibile non solo regolare i livelli della voce, ma anche utilizzare più visualizzazioni del testo a seconda di ciò che si vuole cantare: si può eseguire un duetto o anche gestire il sottofondo. Apple fa inoltre notare che le visualizzazioni dei testi sono ora sincronizzate con il ritmo e si illuminano lentamente, in modo che sia più facile capire quando è il caso di tirare fuori una strofa.

La funzione sarà disponibile in tutto il mondo per “decine di milioni” di brani nel corso del mese di dicembre sulla nuova Apple TV 4K, nonché sugli iPhone recenti (iPhone 11 e successivi) e sugli iPad (come il modello di nona generazione dello scorso anno). Android supporta i testi in tempo reale, ma non consente di regolare i livelli vocali. Di conseguenza, Apple Music prevede di condividere più di 50 playlist dedicate a canzoni “ottimizzate” per la funzione Apple Music Sing. Non stupitevi se i brani karaoke dei Queen e di altri artisti faranno parte della lista.

Spotify ha lanciato una funzione di karaoke a giugno, ma con un obiettivo molto diverso. Mentre Apple Music Sing è chiaramente rivolto alle feste, la sua controparte Spotify è più un’esperienza di gioco che registra la voce e valuta le prestazioni. Non c’è alcun mistero dietro questa aggiunta. Music Sing offre un altro motivo per utilizzare Apple Music in gruppo, non solo per la colonna sonora dell’ultima serata. Potrebbe anche essere un punto di forza per l’Apple TV, dove la musica è stata raramente una priorità. Anche se probabilmente non sostituirà l’apparecchio per il karaoke del vostro locale preferito, potrebbe offrire un’esperienza sufficiente per quelle volte in cui preferite rimanere a casa.