Nonostante abbia raggiunto una valutazione di 3.000 miliardi di dollari, Apple ha affrontato nel 2023 la più lunga flessione dei ricavi degli ultimi 22 anni, mentre si prepara per nuove sfide e opportunità nel 2024

Apple, nonostante abbia superato la soglia dei 3.000 miliardi di dollari di valutazione, diventando l’azienda di maggior valore al mondo, non ha necessariamente goduto del maggior successo nel 2023. Altri giganti della tecnologia hanno superato l’azienda californiana con un discreto margine. Infatti, secondo l’ultimo rapporto, Apple ha subito la più lunga flessione dei ricavi degli ultimi 22 anni, e si prevede che nel 2024 diverse sfide potrebbero compromettere la sua crescita.

Un confronto dell’andamento delle azioni di Apple mostra che sono cresciute del 49%, ma secondo la CNBC, la società ha sottoperformato rispetto ai suoi concorrenti. Le azioni di NVIDIA sono più che triplicate, mentre Meta ha registrato una crescita del 200%. Allo stesso modo, Amazon è salita dell’83%, mentre le azioni di Alphabet e Microsoft sono aumentate rispettivamente del 59% e del 57%. Nonostante ciò, Apple ha generato un fatturato di 383 miliardi di dollari per l’anno fiscale 2023, con un profitto di 97 miliardi di dollari.

Tuttavia, Apple sta affrontando le sfide del rallentamento dell’economia globale. Le vendite di hardware hanno mostrato un calo in ogni trimestre. Nel 2023, la divisione iPad ha registrato un fatturato di 28,3 miliardi di dollari, con un calo del 3,4% rispetto all’anno precedente. Nonostante il passaggio ai chipset della serie M, i consumatori hanno mostrato un interesse minore per la famiglia Mac, con il fatturato di questa categoria sceso del 27% a 10,2 miliardi di dollari.

Per fortuna, Apple può contare sulle forti vendite di iPhone durante il trimestre festivo, in particolare con i modelli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, che presentano aggiornamenti più esclusivi rispetto ai modelli precedenti. In Cina, nonostante la concorrenza di Huawei e la popolarità della linea Mate 60, tre modelli di iPhone figurano tra i cinque smartphone più venduti nella regione per ottobre 2023.

Il settore dei servizi di Apple ha registrato ottime performance, tanto da compensare le altre divisioni in declino. Gli analisti prevedono che questa categoria potrebbe valere tra 1,5 e 1,6 trilioni di dollari nel 2024, potenzialmente portando la valutazione dell’azienda a 4 trilioni di dollari. Tuttavia, una nuova sfida per Apple sarà il lancio delle suo visore per la realtà mista da 3.499 dollari, il Vision Pro, che potrebbe rappresentare una battaglia in salita per convincere i consumatori a investire in un prodotto così costoso.