Il Fire TV Cube di Amazon di 3a Gen, a 159,99 euro, è unico tra i media streamer grazie al controllo vocale a mani libere. La maggior parte degli hub multimediali include una qualche forma di assistente o ricerca vocale, ma il Fire TV Cube è l’unico che consente di utilizzare l’assistente senza bisogno di un telecomando. Il modello 2022 di terza generazione di Fire TV Cube ha un aspetto leggermente diverso e presenta alcuni aggiornamenti interni, ma in definitiva offre la stessa esperienza di hub multimediale che ci aspettiamo. L’unica nota negativa è che il prezzo è quasi tre volte superiore a quello del Fire TV Stick 4K di Amazon (59,99 euro) e del Chromecast con Google TV 4K (69,99 euro). Ma considerando la sua esclusiva funzionalità a mani libere, il Fire TV Cube di terza generazione si guadagna la nostra fiducia per i media streamer di fascia alta.

Design da Echo

Pur essendo ancora un cubo, il Fire TV Cube 2022 ha un aspetto decisamente più simile a quello di un altoparlante Amazon Echo sferico. Amazon sostituisce i lati in plastica nera lucida del modello precedente con una griglia in tessuto simile a quella degli altoparlanti Echo. Il tessuto ammorbidisce gli angoli acuti del cubo da 86 x 86 x 77 mm e gli conferisce un aspetto più amichevole.

La parte superiore del cubo è ancora coperta da un pannello di plastica nera opaca che ospita quattro fori per l’array dei microfoni e una serie di quattro pulsanti, tra cui azione, esclusione del microfono e aumento e diminuzione del volume. Una luce corre lungo il bordo del pannello, illuminandosi di blu quando Alexa è in ascolto e puntando nella direzione da cui rileva la voce.

Il retro del Fire TV Cube presenta un’aggiunta sorprendente. La porta standard dell’alimentatore, l’uscita HDMI, la porta USB, la porta Ethernet e il jack da 3,5 mm (per l’estensore IR a infrarossi opzionale) sono presenti e sono affiancati da un ingresso HDMI. Questo ingresso consente di collegare un altro dispositivo, come una console di gioco o un set-top box, al televisore attraverso il Fire TV Cube. Il Cube fornisce quindi una sovrapposizione di Alexa su qualsiasi dispositivo collegato.

Il telecomando è leggermente più complesso di quello dei normali Fire TV Stick. Il pad di navigazione lucido e circolare si trova vicino alla parte superiore, con i pulsanti Alexa e di accensione e il microfono posizionato sopra di esso. I pulsanti di menu e riproduzione si trovano direttamente sotto il pad. Più in basso si trovano il bilanciere del volume e il pulsante di disattivazione dell’audio, a cui si aggiungono il bilanciere dei canali e i pulsanti TV, impostazioni e contenuti recenti. Infine, vicino alla parte inferiore si trovano i pulsanti dei servizi dedicati ad Amazon Prime Video, Amazon Music, Disney+ e Netflix.

Specifiche e connessione Wi-Fi 6E

Internamente, il Fire TV Cube è dotato di un processore octa-core con 2 GB di RAM e 16 GB di memoria a bordo che, secondo Amazon, è due volte più veloce del Fire TV Stick Max. La risoluzione video è fino a 4K60 e supporta contenuti ad alta gamma dinamica (HDR) in Dolby Vision, HDR10, HDR10+ e Hybrid Log Gamma (HLG).

Sorprendentemente, supporta il Wi-Fi 6E a 6GHz (802.11ax) oltre a 802.11a/b/g/n/ac a 2,4 e 5GHz. Il Wi-Fi 6E è bello sulla carta, ma come abbiamo visto con il Wi-Fi 6 sul Fire TV Stick Max e le esigenze relativamente modeste di larghezza di banda dei video 4K HDR, il 6E non migliorerà sensibilmente la qualità di ciò che si guarda rispetto a ciò che offre una connessione Wi-Fi 5. Il Wi-Fi 6E può potenzialmente migliorare le prestazioni del cloud gaming (come nel caso di Amazon Luna), ma con Xbox Cloud Gaming non ancora disponibile su Fire TV e Stadia che chiuderà l’anno prossimo, le opzioni oltre al servizio di cloud gaming di Amazon sono limitate.

Il Cube dispone anche di Bluetooth 5.0, un po’ obsoleto a questo punto, per collegare cuffie, controller di gioco e altri dispositivi.

Fire TV e Alexa a mani libere

Il Fire TV Cube utilizza la piattaforma di streaming multimediale Fire TV di Amazon, un’interfaccia potente e ricca di funzioni grazie anche ad Alexa. Sebbene sia ovviamente incentrata su Amazon (gli abbonati ad Amazon Prime hanno accesso a Prime Video e Music Prime tramite la schermata iniziale), Fire TV supporta anche Apple TV, Disney+, Spotify, Rai Play, Netflix, Dazn, Twitch e YouTube. È invece debole per quanto riguarda lo streaming di contenuti multimediali locali: supporta Miracast/WiDi ma non supporta Apple AirPlay e Google Cast, facilmente reperibili su piattaforme concorrenti. AirPlay e Cast rendono molto più semplice lo streaming o la gestione della riproduzione di contenuti dal dispositivo mobile.

Le sei app preferite possono essere posizionate su una barra di avvio rapido al centro della schermata iniziale. I pulsanti a sinistra consentono di vedere cosa c’è in diretta TV su una serie di servizi, tra cui Pluto TV e altri. Ciò che si guarda viene aggregato anche nella riga Recenti della schermata iniziale e può essere richiamato anche premendo il pulsante Recenti sul telecomando. Fire TV supporta i profili utente individuali, in modo che le diverse persone della famiglia possano godere dei propri preferiti e della propria cronologia di visione.

La funzione HDMI pass-through aggiunge alcune funzionalità di Alexa ai contenuti trasmessi da una sorgente secondaria attraverso Fire TV Cube. Ad esempio, appariranno dei pop-up informativi e lo schermo del televisore sarà caratterizzato dalla barra blu luminosa in basso quando Alexa è in ascolto.

Il Cube offre l’accesso completo all’assistente vocale Alexa di Amazon, che può essere utilizzato senza il telecomando. Questo è il principale vantaggio del Cube rispetto ai Fire TV Stick, più piccoli e più economici. I microfoni a distanza consentono di pronunciare “Alexa”, seguito da un comando per cercare informazioni generali o eseguire azioni specifiche. Al livello più elementare, ciò consente di controllare il Fire TV Cube per cercare contenuti, aprire applicazioni e persino navigare nei menu a schermo. La navigazione dei menu tramite voce è un po’ più complicata rispetto all’uso dei pulsanti, ma è per questo che è incluso un telecomando convenzionale; il controllo dei contenuti e delle app, tuttavia, è facile da gestire con Alexa.

Sono disponibili tutte le normali funzioni di Alexa. È possibile effettuare chiamate per parlare con qualsiasi utente Alexa attraverso il suo dispositivo Alexa, parlare con gli utenti Alexa sul loro telefono tramite l’app Alexa mobile e persino parlare su Skype. Se si dispone di una webcam compatibile, è possibile effettuare videochiamate tramite Alexa Drop In e Skype; il supporto per Zoom sarà aggiunto in futuro.

Forse l’aspetto più utile di Alexa sul Fire TV Cube è la sua capacità di controllare la smart home. Alexa supporta tutte le principali marche di dispositivi intelligenti, tra cui centinaia di campanelli, telecamere di sicurezza, luci intelligenti, serrature intelligenti, spine intelligenti e termostati intelligenti. Alcuni campanelli e telecamere, come i prodotti Ring di Amazon, possono persino inviare i feed video direttamente al Fire TV Cube quando si chiede ad Alexa di farlo.

Prestazioni veloci e nitide

Non ci siamo mai lamentati di nessun prodotto Fire TV per quanto riguarda le prestazioni e il Fire TV Cube è sorprendentemente reattivo. Ovviamente la velocità di caricamento dei contenuti dipende dalla connessione a Internet, ma la navigazione nei menu, l’utilizzo di Alexa e il passaggio tra la maggior parte delle app sono veloci.

La qualità video è sempre ottima. I video 4K in Dolby Vision e HDR10 sono stati caricati in modo rapido e affidabile in tutte le app che li supportano, e Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere su Amazon Prime Video si è visto benissimo. A volte ci sono voluti fino a 10 secondi perché la qualità video si stabilizzasse a 4K mentre le app calcolavano se la larghezza di banda richiesta era disponibile, ma dopo questa breve attesa gli spettacoli sono apparsi nitidi e precisi.

Conclusione finale

La terza generazione di Amazon Fire TV Cube è uno straordinario media streamer con una connettività migliore che mai. È veloce da navigare, include numerose funzioni ed è ancora l’unico media streamer a offrire il controllo vocale a mani libere. La tecnologia Wi-Fi aggiornata non migliorerà necessariamente l’esperienza di visione, ma migliora le potenzialità del cloud gaming. Con un prezzo di 159,99 euro, Fire TV Cube è il media streamer più costoso attualmente disponibile, ma costa meno dell’Apple TV 4K appena aggiornato che parte da 169 euro. Ci piacerebbe che supportasse Apple AirPlay o Google Cast (o entrambi), ma questa è l’unica cosa che manca alla piattaforma in generale e alla Fire TV Cube in particolare. Tenendo conto di ciò, riteniamo che il Fire TV Cube 2022 sia uno dei migliori media streamer attualmente presenti sul mercato. Tuttavia, se non avete bisogno di Alexa a mani libere e volete risparmiare un bel po’ di soldi, vale la pena di provare l’Amazon Fire TV Stick 4K o il Chromecast con Google TV 4K.