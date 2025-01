L’evoluzione della mobilità elettrica porta l’energia fuori casa con ALLPOWERS R600 e SP027, la combo di Power Station e pannello solare per ricaricare dispositivi elettrici ed elettronici anche in campeggio.

Viviamo in un mondo che si basa sull’uso quotidiano di dispositivi elettrici ed elettronici, dalla cura personale allo svago, dagli smartphone ai computer. E per chi desidera un’avventura fuori casa o una giornata in campeggio, ora è possibile avere a disposizione tutte le comodità tecnologiche a cui siamo abituati. Questo è possibile grazie alla combinazione di due prodotti rivoluzionari, la Power Station portatile ALLPOWERS R600 e il pannello solare SP027, ora disponibili per il mercato europeo.

ALLPOWERS R600 Portable Power Station è una centrale elettrica portatile con ben 10 uscite per ricaricare più dispositivi contemporaneamente. Dotata di 2 porte USB-C, 2 prese CA (110 V 600 W, 1200 W Peak), 2 porte USB-A, 2 uscite CC, un accendisigari per auto (12 V/10 A) e un caricatore wireless da 15 W, permette di alimentare o ricaricare vari dispositivi, dal bollitore al frigorifero per auto, dal drone allo smartphone, fino al laptop. Con una capacità di 299 Wh, può fornire energia anche in caso di blackout grazie alla funzione UPS.

R600 è dotata di celle delle batterie LFP e può essere utilizzata e ricaricata più di 3500 volte prima di raggiungere l’80% della sua capacità. Inoltre, questo generatore portatile include una protezione BMS avanzata e un sistema di monitoraggio di tensione, corrente e temperatura. L’azienda offre anche un’applicazione dedicata per facilitare la gestione e il monitoraggio della Power Station.

Per ricaricare completamente la Power Station, basta un’ora grazie alla tecnologia di ricarica rapida ALLPOWER, ma non è l’unico modo per riempire la batteria. Se si vuole un’esperienza veramente senza limiti, si può ricaricare la Power Station utilizzando il pannello solare con una potenza massima di 300W.

Il pannello solare ALLPOWERS SP027 è pieghevole e portatile, e può essere utilizzato in combinazione con la Power Station R600 o con altre centrali elettriche portatili o generatori grazie a connettori di diverse misure. Il pannello ha una potenza di 100W, può essere combinato con un altro pannello e presenta una struttura resistente e impermeabile. È anche dotato di una staffa regolabile per ottenere la massima efficacia dalla luce solare.

ALLOPOWERS R600 e SP027 Pannello Solare sono acquistabili sul sito ufficiale del produttore ed è possibile usufruire di un codice sconto del 20% con il codice ceotech.

Questa offerta rappresenta un’opportunità unica per chi desidera esplorare il mondo senza rinunciare alle comodità della tecnologia, grazie a soluzioni innovative che portano l’energia ovunque, anche fuori casa.