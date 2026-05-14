Stop ai driver obsoleti su Windows 11. Microsoft semplifica la verifica dei dati hardware per ottimizzare gli aggiornamenti video tramite Windows Update.

Avete appena scaricato l’ultimo pacchetto per la vostra GPU, magari per spremere qualche frame in più dall’ultimo titolo tripla A o per stabilizzare un workflow di rendering pesante, solo per ritrovarvi, pochi giorni dopo, con un sistema che ha deciso autonomamente di tornare al passato. Non è una svista casuale, ma una dinamica che Microsoft ha finalmente confermato: Windows Update effettua sistematicamente il downgrade dei driver grafici, ignorando le installazioni degli utenti. Il paradosso emerge quando si utilizzano PC di fascia alta, come dimostrato da Mayank Parmar di Windows Latest che configurando un HP Spectre, ha osservato come il sistema continuasse a riproporre versioni obsolete del software Intel, ignorando i pacchetti più recenti disponibili sul sito del produttore. Molti si illudono che un hardware premium garantisca una gestione più oculata dei driver, ma la realtà dei fatti dimostra che Windows Update opera con una logica di “punteggio” che spesso penalizza la novità a favore di una presunta compatibilità certificata.

Secondo quanto rilevato, il catalogo di Windows Update può arrivare a sostituire driver rilasciati ad aprile 2026 con versioni risalenti al 2024 o addirittura precedenti. Il conflitto nasce quando l’utente scarica l’eseguibile direttamente da NVIDIA, AMD o Intel: l’installazione sovrascrive i driver OEM, ma Windows Update monitora costantemente l’ID hardware del sistema. Nel momento in cui il server di aggiornamento individua un driver approvato dal produttore del PC, lo considera prioritario. Il malcontento della community cresce e raggiunge livelli elevati sul Feedback Hub, dove una segnalazione ha superato i 20.000 voti favorevoli. Un utente ha descritto il problema: “Nel mondo moderno, è difficile capire perché Microsoft non riesca a tenersi aggiornata con tutti i driver più recenti e collaudati. Tuttavia, anche se non ci riuscissero, quando offrono un aggiornamento dei driver, quanto sarebbe difficile mostrare all’utente che ha già installato una versione più recente e dargli la possibilità di ignorare l’aggiornamento? Immagino che Microsoft non lo ritenga necessario”.

La domanda che sorge spontanea riguarda il motivo per cui Windows Update non legga semplicemente la data di rilascio o il numero di versione. La spiegazione fornita da Microsoft si trova nel sistema di classificazione basato sugli ID hardware (HWID) a quattro parti. Al momento, il targeting è troppo generico e genera quello che viene definito il “driver con il punteggio più alto” per un’intera classe di dispositivi. In pratica, se Microsoft ha validato un driver per quel modello di PC, quel file riceve un punteggio di compatibilità superiore rispetto al driver generico fornito dal produttore del chip, anche se quest’ultimo è più avanzato. “Questa ampia strategia di targeting determina il driver con il punteggio più alto su Windows Update, includendo anche i dispositivi in ​​cui il cliente ha installato una versione del driver preferita a sua scelta”, ha ammesso l’azienda. Di conseguenza, come sottolinea ulteriormente Microsoft, “I clienti che gestiscono attivamente i propri driver video subiscono downgrade indesiderati tramite Windows Update”.

Un utente Windows 11 ha evidenziato come questo meccanismo rompa l’integrità del software di gestione: “Questa situazione va avanti da troppo tempo. Ho installato il driver AMD più recente, ma Windows lo sostituisce con il proprio. Il software AMD Adrenalin non funziona più. Quindi ho reinstallato il driver AMD più recente per risolvere il problema. Se i miei driver fossero vecchi, un aggiornamento non sarebbe un grosso problema, ma il fatto che Windows sovrascriva i driver più aggiornati di AMD è davvero fastidioso”. Risolvere questa criticità non richiede una semplice patch, ma una revisione dei criteri di distribuzione. Microsoft ha annunciato l’introduzione di un sistema di targeting a due componenti, che affianca all’HWID l’ID hardware del computer (CHID). Questo identificativo si riferisce a una precisa configurazione hardware o modello di computer e permetten a Windows Update di essere più preciso.

“Con questa modifica delle policy, i driver video per i nuovi dispositivi possono essere pubblicati utilizzando HWID a due parti combinati con ID hardware del computer (CHID) laddove appropriato”, ha spiegato Microsoft, precisando che “questo modello di targeting più mirato garantisce che gli aggiornamenti dei driver siano limitati ai sistemi specifici per cui sono destinati, riducendo le sostituzioni indesiderate dei driver nell’intero ecosistema”. Tuttavia, è opportuno frenare l’entusiasmo. La nuova policy riguarda inizialmente solo i driver video e i nuovi dispositivi. I sistemi già in commercio potrebbero continuare a soffrire del problema del downgrade ancora per diversi mesi. La tabella di marcia prevede una fase di progetto pilota da aprile a settembre 2026, con una diffusione su più vasta scala programmata tra il quarto trimestre e il primo trimestre del 2027. Nel frattempo, Microsoft prevede anche di semplificare la nomenclatura dei driver nel pannello di controllo di Windows 11, così da rendere meno criptica l’identificazione e la rimozione di eventuali aggiornamenti problematici installati automaticamente.