I nuovi aggiornamenti dei Meta Ray-Ban Display portano scrittura neurale, trascrizioni in tempo reale, navigazione avanzata e strumenti dedicati ai creator.

Meta ha rilasciato una serie di aggiornamenti per i suoi occhiali smart Meta Ray-Ban Display, per ora disponibili solo negli USA. La principale innovazione riguarda l’introduzione della scrittura neurale per tutti, una funzione che consente di comporre testi senza dover interagire fisicamente con lo smartphone, semplicemente muovendo le mani. Il sistema si basa sull’utilizzo del bracciale neurale incluso, che rileva i segnali muscolari e i gesti dell’utente traducendoli in input testuali. Sebbene fosse già stata testata in una fase sperimentale da un gruppo ristretto di persone, la funzione è ora pronta per una distribuzione su vasta scala, e si integra perfettamente non solo con le app dell’ecosistema Meta come Instagram, WhatsApp e Messenger, ma si estende anche ai servizi di messaggistica di Android e iOS.

Un’altra aggiunta è la modalità di registrazione del display che offre ai creator una nuova prospettiva narrativa. Lo strumento permette infatti di generare video che sovrappongono le informazioni visualizzate sulle lenti, le immagini del mondo reale e il sonoro che circondano l’utente. L’esperienza di navigazione è stata a sua volta potenziata, con l’estensione a tutti gli utilizzatori negli Stati Uniti delle indicazioni stradali a piedi che, oltre a coprire l’intero territorio statunitense, hanno iniziato a includere importanti centri internazionali tra cui capitali europee come Roma, Parigi e Londra.

Infine, per migliorare l’accessibilità e la comunicazione in condizioni acustiche difficili, Meta ha introdotto i sottotitoli che permettono di leggere in tempo reale la trascrizione delle chiamate effettuate tramite WhatsApp e Messenger o dei messaggi vocali di Instagram. Infine, l’azienda ha deciso di espandere l’ecosistema software aprendo una versione di anteprima dedicata agli sviluppatori, il che permetterà a terze parti di progettare strumenti personalizzati e app web ottimizzate, gettando le basi per un catalogo di software sempre più ricco per gli occhiali smart.