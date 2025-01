Scopriamo un metodo efficace e poco noto per riavviare un PC con Windows 11 in caso di blocco. Una soluzione di ultima istanza che evita l’utilizzo del pulsante fisico di accensione e preserva l’integrità del sistema operativo.

È un incubo per qualsiasi utente di PC: il computer si blocca, nulla risponde, e sembra che l’unica soluzione sia l’uso forzato del pulsante di accensione. Tuttavia, per gli utenti di Windows 11, esiste una soluzione alternativa meno radicale e potenzialmente meno dannosa per il sistema. L’opzione di cui stiamo parlando è presente dal sistema operativo Windows Vista in poi, questa funzione di riavvio nascosta può essere un vero e proprio salvavita in caso di arresto anomalo del computer.

Il funzionamento è semplice ed immediato:

Premere i tasti Control + Alt + Canc; Apparirà una nuova schermata con diverse opzioni; Tenere premuto Control e cliccare il pulsante di accensione in basso a destra (il cerchio con una linea che attraversa la parte superiore); Si avvierà il riavvio di emergenza.

Questa funzione dovrebbe essere utilizzata solo come ultima risorsa e con la consapevolezza che tutti i dati non salvati andranno persi. È una soluzione più delicata rispetto al riavvio forzato tramite il pulsante fisico di accensione, che può portare a danneggiamenti del sistema operativo, ma è comunque da utilizzare solo quando tutte le altre opzioni sono esaurite.

In realtà, la prima soluzione da adottare in caso di arresto del sistema dovrebbe essere la chiusura del programma responsabile del blocco. Per farlo, è possibile utilizzare il Task Manager di Windows, accessibile premendo nuovamente la combinazione di tasti Control + Alt + Canc e scegliendo l’opzione appropriata. Il Task Manager è accessibile anche su Windows 11 cliccando con il tasto destro del mouse sulla barra delle applicazioni.

Questa funzione di riavvio nascosta dimostra ancora una volta quanto sia ricco e complesso l’ecosistema Windows. Molti sono gli strumenti e le funzionalità a disposizione degli utenti, spesso poco noti, che possono aiutare a risolvere problemi o migliorare l’esperienza di utilizzo del sistema operativo.

Invitiamo quindi tutti gli utenti di Windows 10 e Windows 11 a condividere nei commenti i propri consigli e scoperte, in modo da arricchire ulteriormente la conoscenza comune sul sistema operativo più utilizzato al mondo.