Le recenti notizie dal mondo dello spettacolo hanno scosso gli appassionati de “The Witcher”: il direttore del casting ha appena rivelato che la quinta stagione della popolare serie è in fase di produzione!

Quando Henry Cavill ha annunciato la sua uscita dalla serie “The Witcher“ dopo la terza stagione, molti fan di Andrzej Sapkowski hanno pensato che l’adattamento audiovisivo del romanzo fantasy stesse vivendo i suoi ultimi giorni sullo schermo. In un’intervista a Deadline, Sophie Holland, direttrice del casting dello show, ha confermato che Netflix ha dato il via libera alla produzione di una quinta stagione di “The Witcher”. Questo è rassicurante per i fan di The Witcher, ma anche per Liam Hemsworth. Avrà almeno due stagioni per far dimenticare Henry Cavill.

La signora Holland passa in rassegna argomenti come lo sciopero degli sceneggiatori e l’importanza delle agenzie di casting nel rappresentare la diversità. Ma se c’è un argomento che sta suscitando la curiosità dei giornalisti e del pubblico in generale, è il futuro di “The Witcher”. Come sappiamo, Liam Hemsworth riprenderà il ruolo del protagonista della serie, ma per quanto tempo?

La quinta stagione di The Witcher è stata confermata da Netflix

La Holland rivela che i team stanno per iniziare le riprese della quarta stagione con Liam Hemsworth e che inizieranno le riprese della quinta stagione dopo una breve pausa. Tuttavia, questo non significa che la serie sarà sistematicamente rinnovata. Netflix è nota per non avere pietà delle produzioni che non riscuotono il successo sperato nella loro prima stagione.

Netflix vuole aumentare la propria redditività, e questo significa tagliare le spese “inutili”. Sebbene “The Witcher” abbia molti fan, la serie non può vantare di essere stata vista tante volte quanto “Squid Game” o “Stranger Things”. Non è quindi certo che The Witcher avrà una sesta stagione se gli ascolti non saranno all’altezza.