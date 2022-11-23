La richiesta di Samsung per il marchio “XISO-CELL” solleva domande come: si tratta di una nuova generazione di sensori per fotocamere? E naturalmente: l’imminente Samsung Galaxy S23 ha qualcosa a che fare con tutto ciò?

L’azienda sudcoreana Samsung è anche uno dei maggiori produttori di sensori per fotocamere utilizzati nei telefoni cellulari di varie marche in tutto il mondo.

Il marchio ISOCELL ha debuttato con il Galaxy S5 e negli anni successivi ha adottato titoli quali ISOCELL Plus e ISOCELL 2.0. La prossima generazione di sensori del produttore adotterà il titolo XISO-CELL, dopo che Samsung ha registrato il marchio.

Secondo il sito web del Galaxy Club, Samsung ha registrato il marchio XISO-CELL presso il KIPRIS (Korean Intellectual Property Information Service), l’ente responsabile della regolamentazione della proprietà intellettuale nel Paese.

Sebbene la documentazione riveli la fonte e il nome, non fornisce altre informazioni. Non è chiaro se la fotocamera da 200 megapixel del Galaxy S23 Ultra adotterà questo nuovo marchio, ad esempio.

Il marchio “ISOCELL” deriva dal termine “isolated cells”, il metodo utilizzato da Samsung per ridurre le interferenze e il rumore tra due pixel adiacenti della fotocamera. Al momento non è possibile sapere cosa significhi quella X davanti al marchio ISOCELL in termini di prestazioni o qualità dell’immagine.

In ottobre, Samsung ha annunciato l’ISOCELL HPX, un altro sensore da 200 megapixel che mantiene la dimensione dei pixel a 0,56μm. Ha uno zoom di 4 volte senza perdita di qualità e può scattare foto a 12 megapixel. Rispetto alla generazione precedente con 0,64μm, ha una riduzione delle dimensioni dei pixel del 12%.

Già qualche mese fa, Sony ha lanciato il sensore IMX989, che dovrebbe essere equipaggiato nell’ammiraglia Xiaomi 13.

Nel corso dei prossimi giorni avremo ulteriori dettagli sulla tecnologia che racchiude il nuovo marchio XISO-CELL di Samsung, quindi seguiteci sui nostri canali ed appena avremo nuove informazioni sull’argomento o altre notizie provenienti dal mondo della tecnologia posteremo un nuovo articolo per tenervi aggiornati come sempre.